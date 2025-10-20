Menü Kapat
TGRT Haber
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ecogreen Enerji halka arz hangi bankalarda var? Borsa hisse kodu ve fiyatı 2025

Ecogreen Enerji halka arz hangi bankalarda satışa çıkacak belli oldu. ECOGR hisse kodu ile satışa çıkacak olan hissenin borsa kodu ve fiyatı da duyuruldu. 2025 halka arz takvimine göre yeni şirketin bilgileri de takvime eklendi.

Ecogreen Enerji halka arz hangi bankalarda var? Borsa hisse kodu ve fiyatı 2025
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 09:54
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 09:54

22-23-24 Ekim tarihlerinde halka arz olacak olan hissenin işlem görme tarihi ve hangi bankalarda olacağı araştırılıyor. Halka arz takvimine yeni eklenen hissenin kodu netleşti.

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

22-23-24 Ekim tarihlerinde işlem görecek olan ECOGR hisse kodu ile borsada işlem görecek. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile satışa sunulacak olan hissenin fiyatı ise 10,40 TL olarak belirlendi. Ecogreen Enerji halka arzı eşit dağıtım olarak gerçekleştirecek.

Ecogreen Enerji halka arz hangi bankalarda var? Borsa hisse kodu ve fiyatı 2025

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN 2025?

Ana Pazar'da ECOGR hisse kodu ile satışa çıkacak olan hissenin talep toplama tarihi duyuruldu. Hisse, 22-23-24 Ekim tarihlerinde talep toplamasının ardından borsada işlem görecek. 110,000,000 Lot dağıtımı yapacak olan ECOGR, 22-24 Ekim aralığında talep toplayacak.

Ecogreen Enerji halka arz hangi bankalarda var? Borsa hisse kodu ve fiyatı 2025

ECOGREEN ENERJİ HALKA ARZ HİSSE KODU VE BORSA FİYATI

Ecogreen Enerji Holding A.Ş., 22-23-24 Ekim tarihlerinde talep toplarken Ana Pazar'da satışa çıkacak. 110,000,000 Lot dağıtımı yapacak olan hissenin borsa kodu ECOGR olurken 10,40 TL'den satışa çıkacak. Fonun kullanım yerleri arasında %70 Yatırım finansmanı, %20 Kredi ödemesi, %10 İşletme sermayesi yer alıyor.

Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
ETİKETLER
#borsa
#hisse
#Halka_arz
#Ecogreen_enerjİ
#Ecogr
#Gedik_yatırım
#Aktüel
