Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde bu hafta 3 ayın en düşük seviyesi görülürken haftalık bazda en çok kazandıran ve düşen hisseler belli oldu. En çok yükselen hisse Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ olurken en çok düşen hisse ise Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamlarken hisselerin haftalık performansları da belli oldu. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü. Böylece BIST 100 endeksinde bu hafta 16 Temmuz’dan bu yana en düşük seviye görüldü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 8,35 düşüşle 25,483,52 puan, sanayi endeksi yüzde 4,19 azalışla 13.354,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,69 kayıpla 10.553,13 puan ve mali endeks yüzde 3,45 gerilemeyle 13.918,98 puan oldu.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,09 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 12,39 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi. En çok yükselen hisseler arasında 3. sırada yüzde 9,96 yükseliş ile Aksa Enerji yer aldı.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,43 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu. Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ hisseleri ise yüzde 20,40 gerilme ile en çok düşen ikinci hisse oldu. En çok düşen hisseler arasında 3. sırayı ise yüzde 12,33 ile Petkim aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 888 milyar 744 milyon lirayla ASELSAN, 496 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA ve 423 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.