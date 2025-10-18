Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 13:42

'da BIST 100 endeksinde bu hafta 3 ayın en düşük seviyesi görülürken haftalık bazda en çok kazandıran ve düşen hisseler belli oldu. En çok yükselen Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ olurken en çok düşen hisse ise Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu.

Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

Borsa İstanbul'da haftayı yüzde 4,77 değer kaybederek 10.208,76 puandan tamamlarken hisselerin haftalık performansları da belli oldu. , hafta içinde en düşük 10.053,74 puanı, en yüksek 10.683,00 puanı gördü. Böylece BIST 100 endeksinde bu hafta 16 Temmuz’dan bu yana en düşük seviye görüldü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul teknoloji endeksi yüzde 8,35 düşüşle 25,483,52 puan, sanayi endeksi yüzde 4,19 azalışla 13.354,32 puan, hizmetler endeksi yüzde 3,69 kayıpla 10.553,13 puan ve mali endeks yüzde 3,45 gerilemeyle 13.918,98 puan oldu.

Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,09 ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ oldu. Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'yi yüzde 12,39 ile Destek Finans Faktoring AŞ izledi. En çok yükselen hisseler arasında 3. sırada yüzde 9,96 yükseliş ile Aksa Enerji yer aldı.

Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 20,43 ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ oldu. Pasifik Donanım Yazılım ve Bilgi Teknolojileri AŞ hisseleri ise yüzde 20,40 gerilme ile en çok düşen ikinci hisse oldu. En çok düşen hisseler arasında 3. sırayı ise yüzde 12,33 ile Petkim aldı. Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 888 milyar 744 milyon lirayla ASELSAN, 496 milyar 20 milyon lirayla Garanti BBVA ve 423 milyar lirayla Enka İnşaat ve Sanayi AŞ oldu.

Borsa'da en çok kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Maaşlar ve ödenekler açıklandı: Personel giderlerinde değişiklik yapıldı
Altın balonu patlayacak! İslam Memiş'ten yatırımcıya flaş uyarı
ETİKETLER
#borsa istanbul
#hisse
#bıst 100 endeksi
#endeks
#Margün Enerji
#Işıklar Enerji
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.