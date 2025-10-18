Maaşlar ve ödenekler açıklandı: Personel giderlerinde değişiklik yapıldı

Kategoriler
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden derlenen bilgiye göre, kurumlara ayrılan 18 trilyon 928 milyar 815 milyon 484 bin liralık bütçenin yüzde 25,9'u personel giderleri için kullanılacak.
Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, personel giderleri için 1 trilyon 435 milyar 648 milyon lira ile bütçeden en fazla payı aldı. Sağlık Bakanlığı personeli için ise 863 milyar 557 milyon liraya yakın ödenek aktarılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü 412 milyar 250 milyon lirayla üçüncü sırada bulunurken Milli Savunma Bakanlığına 395 milyar 725 milyon lira ayrıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı personel giderleri gelecek yıl yaklaşık 287 milyar 90 milyon lira, Adalet Bakanlığı personel giderleri 245 milyar 799 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı personel giderleri 148 milyar 800 milyon lira olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel giderleri için 72 milyar 881 milyon lira, İçişleri Bakanlığı personel giderleri için 70 milyar 142 milyon lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel giderleri için 73 milyar 473 milyon lira ayrıldı.
Özel bütçeli kurumların personeline gelecek yıl 594 milyar 804 milyon lira ödeme öngörülüyor. Buraya dahil olan yüksek öğretim kurumları personeli için 427 milyar 449 milyon lira aktarılacak.
Özel bütçeli kurumlardan personel ödemesi için en yüksek kaynak 37 milyar lirayla Karayolları Genel Müdürlüğüne verilecek. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 37,8 milyar lira ayrıldı. Orman Genel Müdürlüğü personeli için ise 30,6 milyar lira aktarımı yapılacak.
Düzenleyici ve denetleyici kurumların personeli için 13 milyar 641 milyon lira ödeme öngörüldü. Bu kategoride Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 3 milyar lirayla ilk, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 2,8 milyar lirayla ikinci sırayı aldı.
Ödeneklerin ekonomik sınıflandırılmasına göre, bütçeden personel giderleri için toplam 4,9 trilyon lira, sosyal güvenlik devlet primi gideri için ise 599,7 milyar lira ayrıldı.
KURUMLAR PERSONEL GİDERLERİ SOS. GÜV. DEV. PRİMİ GİD.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 13.005.047.000 1.406.400.000
CUMHURBAŞKANLIĞI 4.502.933.000 259.790.000
ANAYASA MAHKEMESİ 577.869.000 59.892.000
YARGITAY 3.452.101.000 397.878.000
DANIŞTAY 2.449.600.000 261.030.000
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU 1.187.704.000 115.729.000
SAYIŞTAY 3.411.592.000 386.795.000
ADALET BAKANLIĞI 245.799.117.000 27.047.344.000
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 395.725.189.000 47.607.059.000
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 70.141.533.000 13.473.477.000
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 19.121.858.000 1.538.645.000
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 30.036.223.000 3.279.766.000
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 1.435.647.556.000 174.205.174.000
SAĞLIK BAKANLIĞI 863.556.770.000 102.510.160.000
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 4.545.463.000 728.503.000
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 73.472.895.000 11.622.538.000
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 1.484.555.000 190.308.000
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 20.108.666.000 2.668.497.000
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 4.802.717.000 586.680.000
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 20.996.658.000 2.715.924.000
TİCARET BAKANLIĞI 23.770.360.000 2.549.577.000
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 3.750.105.000 551.231.000
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 72.881.121.000 9.420.337.000
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 308.869.000 36.806.000
MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI BAŞKANLIĞI 22.395.481.000 1.709.437.000
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 287.089.793.000 27.701.328.000
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 13.057.141.000 1.347.234.000
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 412.250.012.000 51.077.437.000
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 148.799.693.000 18.167.305.000
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 9.698.900.000 1.159.838.000
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 49.316.621.000 5.561.991.000
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12.501.805.000 1.909.595.000
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2.713.057.000 436.730.000
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 15.129.854.000 2.801.109.000
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 569.676.000 72.828.000
DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI 1.040.577.000 170.606.000
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI 1.450.549.000 142.088.000
MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 2.568.511.000 417.629.000
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 1.220.145.000 139.699.000
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 4.156.782.000 482.032.000
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI 167.979.000 17.386.000
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR (I SAYILI CETVEL) 4.298.863.077.000 516.933.812.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR (II SAYILI CETVEL) 594.804.398.000 80.714.507.000
DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR (III SAYILI CETVEL) 13.641.465.000 2.042.741.000
I+II+III SAYILI CETVELE TABİ KURUMLAR TOPLAMI 4.907.308.940.000 599.691.060.000
ÖZEL BÜTÇELERE VE DDK'LARA HAZİNE YARDIMI 0 0
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR 0 0
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ TOPLAMI ( HAZİNE YARDIMLARI VE GELİRDEN AYRILAN PAY HARİÇ) 4.907.308.940.000 599.691.060.000