18°
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Tarihin en büyük geri çağırması! BYD Türkiye'den açıklama geldi

Çin'in piyasa düzenleyicisi Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan açıklamaya göre, BYD Tang serisi SUV'de 44 bin 535 adetlik bir geri çağırma planlıyor. Çinli elektrikli araç devi BYD, tarihinin en büyük geri çağırma kararını alırken BYD Türkiye'den geri çağırmaya ilişkin açıklama geldi.

KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
18.10.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
18.10.2025
saat ikonu 12:17

Çinli devi , ve tasarım kaynaklı güvenlik riskleri nedeniyle 115 binden fazla aracı geri çağırma kararı aldı. BYD Türkiye ise geri çağırmanın yalnızca Çin pazarındaki Tang hibrit ve Yuan Pro modellerini kapsadığını, Türkiye’de satılan araçların bu kapsamda olmadığını açıkladı.

BYD Türkiye'den yapılan açıklamada geri çağırmanın yalnızca Çin pazarında satılan 2015 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı TANG hibrit serisi ile Yuan Pro modelleri kapsadığı belirtildi.

Tarihin en büyük geri çağırması! BYD Türkiye'den açıklama geldi

BYD Türkiye'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Bugün bazı mecralarada yer alan haberler üzerine kamuoyuna bilgilendirme gereği duyulmuştur. Birçok üretimde olduğu gibi BYD’de de araçlarını sürekli iyileştirme ve kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak için zaman zaman geri çağırma kampanyaları düzenlemektedir. Satılan bir aracın herhangi bir arıza çıkartmadan sorunsuzca kullanılması BYD’nin üretim felsefesidir.

Söz konusu geri çağırma, yalnız Çin iç pazarında satılan 2015 ve 2022 yılları arasında üretilen bazı TANG hibrit serisi ile Yuan Pro modellerini kapsamaktadır. BYD’nin Çin’de duyurduğu söz konusu geri çağırma kampanyası, Türkiye’de satılan hiçbir modeli kapsamamaktadır. Kamuoyunun yanlış bilgilenmemesi açısından ilgili haberdeki fotoğraf kullanımında hassasiyetinizi rica ederiz”

Tarihin en büyük geri çağırması! BYD Türkiye'den açıklama geldi

Çinli otomobil üreticisi BYD, 115 binden fazla aracını geri çağırarak, tarihinin en büyük geri çağırma kararına imza attı. Geri çağırmanın sebebi, 2015-2022 yılları arasında üretilen Tang serisi ve Yuan Pro'nun, tasarım kusurları ve batarya kaynaklı güvenlik riskleri olduğu öğrenildi.

Tarihin en büyük geri çağırması! BYD Türkiye'den açıklama geldi

Çin'in piyasa düzenleyicisi Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan açıklamaya göre, BYD Tang serisi SUV'de 44 bin 535 adetlik bir geri çağırma planlıyor. Mart 2015 ile Temmuz 2017 arasında üretilen bu araçlarda, bazı bileşenlerdeki tasarım hatalarının işlev bozukluklarına yol açabileceği tespit edildi.

Tarihin en büyük geri çağırması! BYD Türkiye'den açıklama geldi

Ayrıca şirket, Şubat 2021 – Ağustos 2022 döneminde üretilen 71 bin 248 Yuan Pro elektrikli aracı da batarya montajındaki üretim sorunları nedeniyle geri çağıracak.

