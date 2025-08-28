BM Gazze'deki kıtlık için toplandı: İsrailli temsilci gerçekler suratına vurulunca çileden çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Doğu'da ilk kez Gazze'de kıtlık ilan etmesinin ardından toplantı düzenledi. Toplantıda, Cezayir'in temsilcisi Amar Bencama, İsrail'im katliamlarına dair bir sunum gerçekleştirdi.

Bencama, Gazzeli bir bebeğin açlıktan ölmek üzere olduğu fotoğrafları gösterdi. Bencama, "Hayatta kaldı, son 4 günü. Sadece su, su ve arıtılmış. Çünkü süt yok. Bu hepimizi öfkelendiriyor, bu hepimizi üzüyor" ifadelerini kullandı.

İsrail'in açlığı da bir silah olarak kullandığı gerçeği İsrail temsilcisi Danny Danon'ı çileden çıkardı. Birleşmiş Milletler'in Gazze oturumunda Bencama'nın sunumunun ardından tartışma çıktı.

İsrailli temsilci Danon, Gazzeli açlık çeken çocukların fotoğrafını gösteren Cezayirli mevkidaşını "şov yapmakla" suçladı. Gazze'deki yokluğa, açlığa, kıtlığa ve katliama gözlerini kapatan İsrailli temsilci, "Siz buraya bize saldırmak, şov yapmak, bizimle rekabet etmek için geldiniz, bu yüzden sizin siyasetinize girmeyeceğim, ama size sadece gerçekleri kontrol etmenizi söyleyeceğim" dedi.

Danon'un bu sözleri, diğer ülke temsilcileri tarafından da tepki aldı.

GAZZE AÇLIKTAN ÖLÜYOR!

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.