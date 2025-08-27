Menü Kapat
 | Berrak Arıcan

İsrail'den Gazze'deki Filistinlilere sürgün tehdidi: Tahliye kaçınılmaz!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, işgal etmeyi planladıkları Gazze kentinin "tahliyesinin kaçınmaz olduğunu" ileri sürdü. Kuzeydeki Filistinlilerden bir kez daha yerlerinden eden İsrail ordusu, güneye geçmeleri yönünde çağrı yaptı.

'in Gazze'yi işgali devam ederken Filistinliler bir kez daha zorunlu göçe maruz kaldı. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan daracık bölgeye yaklaşık 2,3 milyon Filistinliyi sıkıştırmaya çalışan İsrail ordusu, Gazze kentini işgal ve zorla yerinden etme planını sürdürüyor.

kenti başta olmak üzere kuzey bölgelerde hava ve kara saldırılarını artıran İsrail ordusu, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yol açan sözde "tahliye çağrılarını" sürdürüyor.

İsrail'den Gazze'deki Filistinlilere sürgün tehdidi: Tahliye kaçınılmaz!

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı yazılı ve görüntülü açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilerin güney bölgelere göçmesini istedi.

https://x.com/AvichayAdraee/status/1960647597107945725

İşgal etmeyi planladıkları Gazze kentinin "tahliyesinin kaçınılmaz olduğunu" ileri süren Adraee, kıtlığı dayattıkları Filistinlilerin "güneye gitmeleri halinde, orada daha fazla yardım alacakları" iddiasında bulundu.

Adraee, Gazze topraklarının yüzde 88'inin işgal ve İsrail'in sözde "tahliye emirleri" altında olmasına rağmen güneydeki bölgelerde, kuzeyden sürgün edilecek 1 milyona yakın Filistinli için yeterli alan bulunduğunu iddia etti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail'den Gazze'deki Filistinlilere sürgün tehdidi: Tahliye kaçınılmaz!

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İsrail'den Gazze'deki Filistinlilere sürgün tehdidi: Tahliye kaçınılmaz!

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir altında bulunuyor.

