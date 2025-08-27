Menü Kapat
Editor
 | Berrak Arıcan

Beyaz Saray'da Gazze için kritik toplantı

Beyaz Saray bugün Gazze gündemiyle toplanacak. ABD'nin Ortadoğu özel temsilcisi Steve Witkoff, Trump yönetiminin savaşı bu yılın sonundan önce bitireceğini söyledi.

KAYNAK:
Fox News
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 09:20

'nin özel temsilcisi Steve Witkoff, bugün Beyaz Saray'da Gazze'ye ilişkin kritik bir toplantı yapılacağını açıkladı. Fox News'e açıklamalarda bulunan Witkoff, geniş katılımlı bir toplantı olacağını belirtti.

Toplantıda Gazze'deki savaşın son bulması ve sonrası durum konuşulacak.

SAVAŞ YIL SONUNDAN ÖNCE BİTEBİLİR

Witkoff, yönetiminin savaş sonrasına dair kapsamlı bir planı olduğunu ve savaşı "bu yılın sonundan önce bitireceğine" inandığını da sözlerine ekledi.

'in Gazze'de gazetecilerin bulunduğu hastaneyi bombalamasına ilişkin de konuşan ABD temsilcisi, ''Tüm sivil ölümler bir trajedidir. Ama bunu bir savaş olarak görüyoruz, olmaması gereken ölümler oluyor'' diye konuştu.

Trump da pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki iki üç hafta içinde İsrail'in Gazze savaşını bitireceğine inandığını" söylemişti. Ancak buna dair bir plan sunmamıştı.

