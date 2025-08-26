Menü Kapat
Mavi Vatan çıkarması İsrail'i rahatsız etti! 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkisi artıyor'

Türkiye'nin havada, karada ve denizdeki savunma sanayii gücü, dış basında yankı uyandırmaya devam ediyor. İsrail basını, Türkiye'nin Orta Doğu'daki hakimiyetiyle ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı. Haberde, Libya'nın doğusunda Halife Hafter yönetiminin diplomatik olarak tanınması ve Bingazi'de konsolosluk açmasını "önemli bir diplomatik hamle" olarak nitelendirildi.

Mavi Vatan çıkarması İsrail'i rahatsız etti! 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkisi artıyor'
’in Maariv gazetesi, ’nin ’daki Hafter yönetimiyle geliştirdiği diplomatik ilişkiler ve deniz yetki anlaşmaları sonrası, ile Yunanistan’ı bölgeden dışlayabileceğine dair iddialara yer verdi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail’in arka bahçesi olarak kullanan ve 15 binden fazla İsraillinin Larnaka civarında yaşamaya başlamasının ardından İsrail hükümeti, GKRY hakkında da Türkiye’ye karşı tepki göstermeye başladı.

Türkiye’nin yeniden büyük bir güç olmasından endişe eden İsrail, Türkiye’nin ’deki adımlarını ve “” hamlesine ilişkin rahatsızlığını dile getirdi.

Mavi Vatan çıkarması İsrail'i rahatsız etti! 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkisi artıyor'

"TÜRKİYE İMPARATORLUK KURMA YOLUNDA"

İsrail basını, Türkiye’nin geçtiğimiz aylarda 11 yıl sonra Libya’nın doğusunda Bingazi’de konsolosluk açılması nedeniyle endişe duyarak Hafter yönetimi ile ilişkilerin derinleşmesinden bahsetti.

Gazete, “Türkiye’nin yeniden bölgede imparatorluğunu yeniden kurma yolunda dev bir adım atarak Orta Doğu'nun gerçekliğini değiştirmeyi amaçlıyor.” dedi.

Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi ile Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY’nin hareketini kısıtlamak için adım attığını belirten İsrail basını, Libya’daki iç savaşa Türkiye’nin müdahalesi ile Libya Genel Ulusal Kongresi'nin düşüşünü engellediğini ve savaşın sonucunu belirlediğini ifade etti.

Türkiye’nin Libya’yı sadece desteklemediği, Türkiye’nin Libya’da vekil bir hükümeti olduğuna dair iddiasında da bulundu.

Mavi Vatan çıkarması İsrail'i rahatsız etti! 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkisi artıyor'

"TÜRKİYE LİBYA'YA GERİ DÖNÜYOR"

Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nde Türkiye uzmanı olan Dr. Hai Eitan Cohen Yanrojak, gelişmeleri yakından takip edildiğini belirterek, "Türk hamlesini 'antik çağın tacı' olarak adlandırıyorum. Türkler, 1912-1919 savaşına kadar Libya'daydı. Onların bakış açısına göre Trablus'a dönüyorlar ve 'Mavi Vatan' vizyonunu, yani Akdeniz üzerindeki kontrolü genişletmeyi gerçekleştiriyorlar." dedi.

Mavi Vatan çıkarması İsrail'i rahatsız etti! 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkisi artıyor'

Dr. Hai Eitan Cohen Yanrojak, "Deniz Sınır Anlaşması, Türk hükümeti ile Batı Libya hükümeti arasında imzalanmış olsa da, BM'ye göre tanınan hükümettir ve bu nedenle anlaşma, Doğu Libya toprakları için de BM kurumları tarafından tanınmaktadır.” dedi.

Türkiye’nin Libya ile iş birliğinin Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkeleri arasında geçen boru hattı gaz ve petrol akışının merkez trafiğini yönlendireceğini ve Türkiye’nin bölgesel statüsünü yeniden arttıracağı konusunda endişe duyuyorlar.

