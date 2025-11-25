Uluslararası Emmy Ödülleri sahibi buldu! Sevilen Türk dizisi bakın hangi ödülü aldı

Bu yıl 53.’sü düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ABD dışında dünya çapında birçok yapım yarıştı. New York’ta düzenlenen gala gecesinde özellikle Filistinlilerin yaşadığı zorlukları gözler önüne süren iki yapım dikkat çekerken, yurt çapında büyük beğeni toplayan Türk dizisinin de ödül alması sevince neden oldu.