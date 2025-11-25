Menü Kapat
15°
Uluslararası Emmy Ödülleri sahibi buldu! Sevilen Türk dizisi bakın hangi ödülü aldı

Kasım 25, 2025 10:49
1
2025 uluslararasi emmy odulleri

Uluslararası Emmy Ödülleri ABD’nin New York eyaletinde düzenlenen görkemli törenle sahiplerini buldu. Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (IATAS) tarafından Amerika Birleşik Devletleri dışında üretilen ve yayınlanan televizyon programlarına verilen ödüllerden biri de sevilen Türk dizisine gitti.

2

Bu yıl 53.’sü düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ABD dışında dünya çapında birçok yapım yarıştı. New York’ta düzenlenen gala gecesinde özellikle Filistinlilerin yaşadığı zorlukları gözler önüne süren iki yapım dikkat çekerken, yurt çapında büyük beğeni toplayan Türk dizisinin de ödül alması sevince neden oldu.

3

GAZZE KONULU YAPIMLARA İKİ ÖDÜL GİTTİ

53. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Birleşik Krallık yapımı belgesel “Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza”  “Güncel Konular (Current Affairs)” alanında birincilik ödülünü kazanırken, Haber kategorisinde Katar merkezli “Gaza, Search for Life” ödül aldı. Her iki yapım da çatışma bölgesindeki sivillerin yaşadığı zorlukları güçlü bir anlatımla aktarması ve sahadaki gerçekleri küresel kamuoyuna taşıması nedeniyle jüri tarafından övgüyle değerlendirildi.

4

SEVİLEN TÜRK DİZİSİ BAKIN HANGİ ÖDÜLÜ ALDI

Televizyon izleyicileri tarafından heyecanla beklenen 53. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde sevilen Türk dizisi DEHA en iyi pembe dizi (Telenovela) kategorisinde ödüle layık görüldü. Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen ve Ahsen Eroğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi 2024 yılında Show TV’de yayınlanmış ve 31 bölüm sürmüştü.

5

İŞTE 2025 ULUSLARARASI EMMY ÖDÜLLERİ’NDE KAZANANLAR LİSTESİ

SANAT PROGRAMLARI (ARTS PROGRAMMİNG)

KAZANAN: “Ryuichi Sakamoto: Last Days” (Japonya) (NHK Japanese Broadcasting Corporation)

 EN İYİ ERKEK OYUNCU (BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR)

KAZANAN: Oriol Pla – “Yo, adicto” [“I, Addict”] (İspanya) (Alea Media/Disney+)

EN İYİ KADIN OYUNCU (BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS)

KAZANAN: Anna Maxwell Martin – “Until I Kill You” (Birleşik Krallık) (World Productions)

KOMEDİ (COMEDY)

KAZANAN: LUDWIG Big Talk Studios  (Birleşik Krallık) (Mitchell & Webb Şirketi)

GÜNCEL KONULAR (CURRENT AFFAİRS)

KAZANAN: “Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza” (Birleşik Krallık) (Basement Films)

BELGESEL (DOCUMENTARY)

KAZANAN: “Hell Jumper” (Birleşik Krallık) (Expectation TV)

DRAMA DİZİSİ (DRAMA SERİES)

KAZANAN: “Rivals” (Birleşik Krallık) (ITV Stüdyoları) 

ÇOCUK: ANİMASYON (KİDS: ANİMATİON)

KAZANAN: “Bluey” (Avustralya) (Ludo Studio)

6

ÇOCUK: BELGESEL & EĞLENCE (KİDS: FACTUAL & ENTERTAİNMENT)

KAZANAN: “Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?” [“On Fritzi’s Traces – What Was It Like in the GDR?”] (Almanya) (Balance Film / MDR / WDR)

ÇOCUK: CANLI AKSİYON (KİDS: LİVE-ACTİON)

KAZANAN: “Fallen” (Birleşik Krallık) (Night Train Media / Silver Reel / Hero Squared / UMedia)

HABER (NEWS)

KAZANAN: “Gaza, Search for Life” (Katar) (Al Jazeera Arabic Programs Directorate)

KURGU DIŞI EĞLENCE (NON-SCRİPTED ENTERTAİNMENT)

KAZANAN: “Shaolin Heroes” (Danimarka) (Metronome Productions / Banijay / TV 2 Danmark)

KISA DİZİ (SHORT-FORM SERİES)

KAZANAN: “La médiatrice” [“The Mediator”] (Kanada) (KOTV)

SPOR BELGESELİ (SPORTS DOCUMENTARY)

KAZANAN: “It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football” (İspanya) (Netflix Documentary / You First Originals Production)

TELENOVELA

KAZANAN: “Deha” [“The Good & The Bad”] (Türkiye) (Ay Yapım)

