Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Papa ne zaman gelecek? Türkiye ziyaretinin programı belli oldu

Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı seyahati Türkiye'ye olacak. Papa'nın ne zaman geleceği belli oldu. Papa 13. Leo'nun Türkiye ziyaret programı açıklandı.

Papa ne zaman gelecek? Türkiye ziyaretinin programı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.11.2025
10:50
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
10:50

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı seyahatine 'den başlayacak. Türkiye ve Lübnan'ı ziyaret edecek olan Papa'nın ne zaman geleceği belli oldu.

Papa ne zaman gelecek? Türkiye ziyaretinin programı belli oldu

PAPA NE ZAMAN GELECEK?

Papa 14. Leo açıklanan bilgilere göre Türkiye ve Lübnan'ı 27 Kasım - 2 Aralık 2025 tarihleri arasında ziyaret edecek. Papa'nın ilk durağı Ankara olacak. ankara'nın ardından istanbul'a gelerek Kutsal Ruh Katedrali'nde ruhani görevlilerle buluşacak, yaşlı yurdunu ziyaret edecek.

İstanbul'un ardından ise helikopterle 'e geçecek. Papa 14. Leo burada 1700 yıl önce toplanan Birinci İznik Konsili'nin yıldönümünde dua edecek.

Papa ne zaman gelecek? Türkiye ziyaretinin programı belli oldu

PAPA İZNİK'E NEDEN GELİYOR

Papa'nın Türkiye ziyareti ilk olarak 21 Nisan 2025 tarihinde hayatını kaybeden önceki tarafından gündeme getirilmişti. Papa Franciscus, Haziran 2024 tarihinde yapıltığı açıklamada Birinci İznik Konsili'nin 1700. yılı olması dolayısıyla Türkiye'ye gelmek istediğini belirtmişti.

Papa Franciscus bu ziyaretin yapılmasının planlandığı tarihten önce 21 Nisan'da hayatını kaybetti. Papa Franciscus'un ardından 'nin 267'nci ve yeni Papası olarak 8 Mayıs'ta seçilen Papa 14. Leo bu ziyareti kendinin gerçekleştireceğini açıklamıştı.

