Dünya
Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor: Programı belli oldu

Vatikan Devlet Başkanı ve Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo, Türkiye'ye geliyor. 27-30 Kasım'da Türkiye'de bulunacak olan Papa 14. Leo'nun programı belli oldu.

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor: Programı belli oldu
28.10.2025
28.10.2025
saat ikonu 09:09

Geçtiğimiz mayıs ayında 'nin yeni ruhani lideri seçilen Papa 14. Leo, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirecek. Papa'nın yurt dışı programını Vatikan Basın Ofisi açıkladı.

Papa 14. Leo, ilk olarak 27 Kasım'da başkent Ankara'ya gelecek ve resmi temaslarda bulunacak. Akşam ise İstanbul'a geçecek. 28 Kasım'da İznik'e geçecek olan Papa, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılacak.

Papa 14. Leo, 29 Kasım'da ise Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ardından da İstanbul'daki Hristiyan topluluklarla bir araya gelecek. Papa'nın aynı gün Volkswagen Arena'da bir de ayin yönetmesi bekleniyor.

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor: Programı belli oldu

TÜRKİYE'NİN ARDINDAN LÜBNAN'A GİDECEK

30 Kasım'da İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek olan Papa 14. Leo, bu ülkedeki resmi ve dini otoritelerle bir araya gelecek.

Papa 14. Leo, Beyrut ziyaretinin son gününde bir hastaneyi ziyaret edecek ardından 4 Ağustos 2020'de büyük patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'na gidecek. Papa'nın 2 Aralık akşam saatlerinde Beyrut'taki temaslarını tamamlayarak, Roma'ya dönmesi öngörülüyor.

PAPA NEDEN TÜRKİYE'YE GELİYOR?

Papa'nın Türkiye ziyareti, ilk olarak 21 Nisan'da hayatını kaybeden önceki 'un Haziran 2024'te yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. Önceki Papa Franciscus, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 2025'te 1700. yılı olması dolayısıyla Türkiye’ye gitme isteğini dile getirmişti.

Papa Franciscus'un bu ziyareti yapmasının planlandığı Mayıs 2025'ten önce 21 Nisan'da vefatının ardından gözler, bir sonraki Papa’nın bu konuda alacağı karara çevrilmişti.

Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor: Programı belli oldu

Papa Franciscus'un ardından Katolik Kilisesi'nin 267'nci ve yeni Papası olarak 8 Mayıs'ta seçilen Papa 14. Leo da 12 Mayıs'ta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, selefinin İznik'e gitmeyi istediğinin hatırlatılması üzerine "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını vermişti.

TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDEN 5. PAPA OLACAK

Papa 14. Leo, kasım ayı sonunda yapacağı ziyaretle Türkiye'ye gelen 5. Papa olacak.

Türkiye'yi daha önce 2014'te Papa Franciscus, 2006'da Papa 16. Benediktus, 1979'da Papa 2. Ioannes Paulus ve 1967'de Papa 6. Paulus ziyaret etmişti.

