17°
 Banu İriç

Papa Türkiye'ye geliyor: Ziyaret programı netleşti

Papa 14. Leo Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Katolik Kilisesi lideri Papa 14. Leo'nun ilk yurt dışı seyahati Türkiye olacak. Papa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşecek.

İhlas Haber Ajansı
07.11.2025
05:37
07.11.2025
05:37

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurt dışı seyahatine Türkiye'den başlıyor. 27 Kasım'da başlayacak ziyaretin kapsamı netleşti. 27 Kasım-2 Aralık 2025 tarihleri arasında Türkiye ve Lübnan dahil ziyaret gerçekleşecek.

Papa Türkiye'ye geliyor: Ziyaret programı netleşti

İLK DURAĞI ANKARA OLACAK

Ziyaretin en önemli duraklarından biri, Hristiyanlık tarihinde büyük öneme sahip olan olacak. Papa, burada 1700 yıl önce toplanan Birinci İznik Konsili'nin yıldönümünde dua edecek.
Papa 14. Leo "27 Kasım'da ilk durağı başkent olacak. Papa, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirecek, sivil toplum ve diplomatik temsilcilerle buluşacak. Ankara'dan 'a gelecek olan Papa, Kutsal Ruh Katedrali'nde ruhani görevlilerle buluşacak, yaşlılar yurdunu ziyaret edecek. Papa daha sonra helikopterle İznik'e geçecek.

Papa Türkiye'ye geliyor: Ziyaret programı netleşti


İSTANBUL TEMASLARI DA OLACAK

Aziz Neophytos Bazilikası kazı alanında ekümenik duaya katılacak. Papa daha sonra tekrar İstanbul'a dönerek, piskoposlarla özel görüşme yapacak, Sultanahmet Camii'ni ziyaret edecek, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde Hristiyan cemaat liderleriyle buluşacak, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile ortak bildiri imzalayacak. Papa son olarak Volkswagen Arena'da halka açık ayine katılacak.

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.