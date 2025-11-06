Filistin Devlet Başkanı Abbas Vatikan'da! Papa 14'üncü Leo ile ilk görüşme

Vatikan'ın Filistin Devleti'ni tanıdığı 26 Haziran 2015 tarihli Kapsamlı Anlaşma'nın 10. yıl dönümü nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Vatikan'a ziyarette bulundu. Abbas, Vatikan ziyaretinde Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi.

Vatikan tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikili arasında gerçekleştirilen ilk görüşmede Gazze'de yer alan sivillere acil yardım sağlanmasının gerekliliği ve çatışmanın iki devletli çözüm yoluyla sona erdirilmesi konuları masaya yatırıldı. Görüşmenin "samimi" atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.

ABBAS'TAN PAPA FRANCIS'İN MEZARINI ZİYARET

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün İtalya'nın başkenti Roma'ya vardığında 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus'ın Roma Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki mezarını ziyaret etti.

Abbas, üzerinde "Franciscus" yazısı bulunan mermer mezara çiçek bıraktı. Abbas gazetecilere yaptığı açıklamada, "Papa Francis'i görmeye geldim. Çünkü onun Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutamam. Ayrıca, kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan Filistin'i tanımasını da unutamam" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yarın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.