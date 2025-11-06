Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Filistin Devlet Başkanı Abbas Vatikan'da! Papa 14'üncü Leo ile ilk görüşme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Papa 14'üncü Leo bir araya geldi. İkili görüşmede, Gazze'deki Filistinlilere yardım ulaştırılması ve iki devletli çözüm konusunu masaya yatırıldı. Öte yandan Abbas, hayatını kaybeden Papa Franciscus'ın Roma'daki mezarını ziyaret etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Filistin Devlet Başkanı Abbas Vatikan'da! Papa 14'üncü Leo ile ilk görüşme
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.11.2025
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
06.11.2025
saat ikonu 16:11

'ın Devleti'ni tanıdığı 26 Haziran 2015 tarihli Kapsamlı Anlaşma'nın 10. yıl dönümü nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Vatikan'a ziyarette bulundu. Abbas, Vatikan ziyaretinde Katoliklerin ruhani lideri Papa 14'üncü Leo ile bir araya geldi.

Vatikan tarafından yapılan yazılı açıklamada, ikili arasında gerçekleştirilen ilk görüşmede Gazze'de yer alan sivillere acil yardım sağlanmasının gerekliliği ve çatışmanın iki devletli çözüm yoluyla sona erdirilmesi konuları masaya yatırıldı. Görüşmenin "samimi" atmosferde gerçekleştiği ifade edildi.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Vatikan'da! Papa 14'üncü Leo ile ilk görüşme

ABBAS'TAN PAPA FRANCIS'İN MEZARINI ZİYARET

Filistin Devlet Başkanı Abbas, dün 'nın başkenti 'ya vardığında 21 Nisan'da hayatını kaybeden Papa Franciscus'ın Roma Santa Maria Maggiore Bazilikası'ndaki mezarını ziyaret etti.

Abbas, üzerinde "Franciscus" yazısı bulunan mermer mezara çiçek bıraktı. Abbas gazetecilere yaptığı açıklamada, "'i görmeye geldim. Çünkü onun Filistin ve Filistin halkı için yaptıklarını unutamam. Ayrıca, kimsenin kendisinden istemesine gerek kalmadan Filistin'i tanımasını da unutamam" ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, yarın İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Vatikan'da! Papa 14'üncü Leo ile ilk görüşme
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Papa'nın ziyaret edeceği bazilikada 2 bin yıllık beddua! Okuyanlar hayrete düştü
YouTube'dan Filistin belgesellerine sansür! İsrail'in suçlarını gösteren videolar silindi
ETİKETLER
#Roma
#İtalya
#filistin
#mahmud abbas
#leonardo bonucci
#Vatikan
#papa francis
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.