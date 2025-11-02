Menü Kapat
 | Özge Sönmez

Papa'nın ziyaret edeceği bazilikada 2 bin yıllık beddua! Okuyanlar hayrete düştü

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Bursa'nın İznik ilçesinde göl kıyısındaki bazilikayı ziyaret edecek. Ziyaret öncesi bazilika kapılarını halka açılırken, 2 bin yıllık mermerin üzerinde yazan beddua dikkat çekti.

02.11.2025
02.11.2025
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun Birinci Konsil'in 1700. yılında ziyaret etmesi bekleniyor. 'te 11 yıl önce göl kıyısının 20 metre açığında, 1,5-2 metre derinlikte bulunan bazilikanın kapıları ilk kez ziyaretçilere açılırken, bölge turist akınına uğradı. Sergilenmeye başlanan eserler arasında en dikkat çeken ise Aurelia Theodote Diogenes'in Mezar Steli oldu.

ÜZERİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

MS. 3. yüzyılda öldürülen bir anne ve kızının mezarını işaret eden stel üzerinde, "Bilgelikleriyle tanınan ailesiyle birlikte İznik'te yaşayan Aurelia Theodote Diogenes, hayatını satın alan tatlı kızım Aurelia Polychronia ile birlikte hayatını Yaradana adadı. Eğer kimse bu mezarı kirletirse, yargı gününde Yaradana hesap verecekler. Elveda, Yoldan Geçenler" diye bedduada bulunulması dikkatlerden kaçmadı.
Kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin'in büyük emek verdiği Bazilika'da kazı çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. İznik'te keşfedilen bazilikanın halka açılmasının ardından bazilikaya ziyaretçi sayısı günden günde fazlalaşıyor. Bazı ziyaretçiler ise İzmir'den ve Van'dan Bazilika'yı görmek için geldiklerini ifade etti.

TARİHİ EŞSİZ

Konu ile ilgili konuşan ve Van'dan geldiğini ifade eden Mustafa Yıldırım, "Şimdi burada geçmişin ayak izlerini takip ediyoruz, bizde haberlerden gördük. Papa da buraya gelecekmiş ve 1700. yıl konsili gerçekleşmiş burada. İznik Gölü ile ve tarihi ile gerçekten eşsizmiş" ifadelerini kullandı.

Kaza değil cinayet! Yaya yolundaki yaşlı adamı metrelerce uzağa uçurdu
Papa Leo'nun ziyaret planı belli oldu! İlk durağı Türkiye
#İznik
#Papa Fransuva
#Katolik Dünya
#Bazilika
#Tarihi Yer
#Antik Mezar
#Yaşam
