Terör saldırısının ardından Pakistan, Afganistan'ı vurdu: Hava saldırısında çok sayıda kişi öldü

Pakistan ve Afganistan arasındaki çatışmalar adeta hız kazandı. Pakistan'da dün gerçekleştirilen intihar saldırısının ardından Afganistan hedef oldu. Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan güçlerinin Afganistan'ın Khos vilayetindeki bir evi bombaladığını açıkladı.

Mücahid, saldırıda 9 çocuk ve 1 kadının hayatını kaybettiğini ifade ederek Pakistan'ın aynı zamanda Kunar ve Paktika'ya da saldırı gerçekleştirdiğini ve bu saldırıda 4 sivilin yaralandığını bildirdi. Mücahid açıklamasında, "Dün gece sıralarında Pakistan güçleri sivillerin evini bombaladı. 9 çocuk ve 1 kadın hayatını kaybetti" dedi.

PAKİSTAN'DA KARAKOLA SALDIRI

Pakistan’ın Peşaver kentindeki Sınır Muhafızları'na ait bir karargaha 3 kişi tarafından intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda üç saldırgan öldürülürken 3 polis de hayatını kaybetti, 3’ü polis 5 kişi de yaralandı.

Peşaver polisi Mian Saeed, saldırganların Peşaver’deki karargaha girmeye çalışırken ateş açtıklarını, bir saldırganın karargahın ana kapısında kendini patlattığını, diğer ikisinin ise karargaha girmeyi başardığını söyledi.

Saeed, personelin intihar bombacılarına müdahale ettiğini ve tesis içindeki iki saldırganın öldürüldüğünü söyledi.

Öte yandan Afganistan ve Pakistan güçleri Ekim ayından bu yana çatışıyor.