Pakistan'da jandarma karakoluna terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde bulunan bir jandarma karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında 3 teröristten birinin kapıda kendisini havaya uçurdu, diğer ikisi ise binaya girmeye çalıştıkları esnada jandarma tarafından öldürüldü.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırıda 3 jandarma hayatını kaybetti, 2'si yaralandı. Saldırı sırasında yaralanan 6 sivil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan sivillerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

CUMHURBAŞKANI ZERDARİ'DEN AÇIKLAMA

Pakistan Cumhurbaşkanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Peşaver'deki saldırıyı şiddetle kınadı. Zerdari, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.