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Savunma Teknolojileri
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 | Murat Makas

ASELSAN'dan Mavi Vatan için savunma kalkanı! İşte dostu düşmanı tanıyan sistem

IDEF 2025'te Türk savunmasına askeri teknolojiler üreten ASELSAN'ın dev projeleri damga vurdu. Mavi Vatan'ın korunmasında kritik öneme sahip yerli silahlar serginlendi. Şirketin ürettiği GÖKSUR VLS Dik Atım Hava Savunma Sistemi, DERİNGÖZ 100L/300 Otonom Sualtı Aracı, CENK 350-N 4D Çok Fonksiyonlu Radarı ve IDENTIFFY SSR 850'nin IDEF 2025'te tanıtımı yapıldı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 18:43
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 18:43

Türk savunma sanayisinin dev projelerinin sergilendiği 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) dünyadan büyük ilgi görüyor. 'ın deniz savunması için ürettiği askeri teknolojiler görücüye çıktı. ASELSAN'ın "Mavi Vatan" için ürettiği GÖKSUR VLS, DERİNGÖZ 100L/300, CENK 350-N ve IDENTIFFY SSR 850 şirketin yarım asırlık mühendislik gücünü denizlere taşıyacak.

ASELSAN'dan Mavi Vatan için savunma kalkanı! İşte dostu düşmanı tanıyan sistem

DERİNLERİN MİLLİ GÖZÜ DERİNGÖZ

DERİNGÖZ, keşif/gözetleme, boru hattı ve kablo denetimi, kritik altyapıların korunması gibi görevler için tasarlandı. Kablolu, kablosuz ve akustik haberleşme kabiliyeti bulunan DERİNGÖZ, kolay kullanım ve bakım avantajıyla dikkati çekiyor. Modüler sistem mimarisi ve görev odaklı faydalı yük konfigürasyonları ile DERİNGÖZ, denizlerin altında da fark yaratıyor.

DENİZ PLATFORMLARI İÇİN CENK 350-N RADARI

ASELSAN'ın oyun değiştirici teknolojilerinden olan CENK 350-N Radarı, deniz platformları için geliştirildi. Geniş alan gözetleme ve çoklu hedef takibi yapabilen ürün, GaN temelli iki eksen AESA radar sistemi ile denizlerde yeni bir dönemi başlatıyor. CENK 350-N, yüksek çözünürlükte hedef tespiti ve sınıflandırma yapabiliyor.

DENİZLERİN SAVUNMA KALKANI GÖKSUR 100-N VLS

GÖKSUR 100-N VLS, denizlerin savunma kalkanı olarak görev yapacak. Ürün, su üstü platformların özellikle satha yakın gemi-savar ve seyir füzeleri gibi zorlu hedeflere karşı yüksek etkinlikle savunulması için tasarlandı.
GÖKSUR 100-N VLS, deniz yüzeyine yakın seyreden gemi savar füzelere karşı etkin koruma sağlıyor.

Yapay zeka özellikleriyle geliştirilmiş İleri Atış Kontrol Sistemine sahip olan ürün denizlerdeki kabiliyetleri bir üst seviyeye taşıyor.

ASELSAN'dan Mavi Vatan için savunma kalkanı! İşte dostu düşmanı tanıyan sistem

DOSTU DÜŞMANI TANIYAN SİSTEM

Fuar kapsamında lansmanı gerçekleştirilen IDENTIFFY SSR 850 ile ikincil gözetleme sistemlerine yüksek performanslı hedef belirleme özelliği sağlanıyor. L-band ikincil gözetleme sistemleri için geliştirilen ve azaltılmış bakım masrafları olan IDENTIFFY SSR 850, güçlü bütünlük seviyesiyle öne çıkıyor.

MİLGEM PLATFORMU

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, MİLGEM platformunda şirketin geliştirdiği 50 sistem bulunduğuna işaret ederek, bunun Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktanın örneklerinden olduğunu söyledi.
Fuarda 10 yeni ürününün sergilendiğine dikkati çeken Akyol, şunları kaydetti:

"Mavi Vatan'ın son dönemde ne kadar kritik olduğunu biliyoruz. Bu alanda platformlarımıza yeni yetkinlikler katmak, denizlerin altına denizlerin üstüne yeni yetenekler katmak için çalışıyoruz. Bugün üç sistemimizi ilk defa paylaştık. Ayrıca, CENK Radar Sistemi'mizle ilgili ilk ihracat sözleşmemizi de imzaladık. Bu pazarda her şeyi gören bir radara geçiyoruz. Gemilerimizin 'çelik kubbesi' diyebileceğimiz GÖKSUR yakın hava sistemimizin de dikey atış versiyonunu ilk defa paylaştık."

ASELSAN'dan Mavi Vatan için savunma kalkanı! İşte dostu düşmanı tanıyan sistem

Akyol, sualtı teknolojilerinin de önemli bir alan olduğunu belirterek, DERİNGÖZ'ün hem deniz kuvvetlerinde hem de sivil tarafta kullanılabileceğini vurguladı. Lansmana T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da katıldı.

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ETİKETLER
#aselsan
#Idef 2025
#Deniz Savunması
#Göksur Vls
#Derİngöz
#Cenk 350-n
#Identiffy Ssr 850
#Savunma Teknolojileri
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