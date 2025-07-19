ASELSAN üretti, Kuzey Makedonya'nın envanterine girdi

Türk savunma sanayisinin yerli askeri projeleri birçok ülkenin envanterine girmeyi sürdürüyor. İHA/SİHA’lar başta olmak üzere akıllı mühimmat ve füzeler kritik testlerden geçiyor. Komuta ve atış kontrol sistemleri de yerli üretim hattına girdi.

ASELSAN'DAN KUZEY MAKEDONYA'YA İHRACAT

ASELSAN tarafından geliştirilen ADOP 300-T Ateş Destek Komuta Kontrol Sistemi ile VOLKAN 230/105 Top Atış Kontrol Sistemleri gerçekleştirilen törenle Kuzey Makedonya ordusuna teslim edildi. Kuzey Makedonya’nın Prilep şehrinde gerçekleştirilen teslim törenine Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Hristijan Mickoski, Savunma Bakanı Vlado Misajlovski, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Saşko Lafçiski, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Azim Nuredin ve Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy katıldı.

https://x.com/aselsan/status/1946524411189968919