ASELSAN üretti, kritik testi geçti: Lazerle kör ediyor

Türk savunma sanayisine yerli projelerle önemli katkılar veren ASELSAN’ın YILDIRIM-100 projesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. ASELSAN'ın geliştirdiği hava araçlarını gelişmiş füze tehditlerinden koruyacak YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) Sistemi ile harp başlıklı gerçek füzelerin kullanıldığı etkinlik testleri başarıyla tamamlandı.



LAZERLE KÖR EDİYOR

Güdümlü füzeye çok bantlı lazer enerjisi göndererek arayıcı başlığını körelten YILDIRIM-100'ün testleri başarıyla gerçekleştirildi. YILDIRIM-100 sistemi ile hava araçlarına yönlenen güdümlü füzeler saptırılarak, hava platformlarının beka kabiliyeti ciddi oranda artıyor. YILDIRIM-100, çeşitli tehdit senaryoları altında ısı güdümlü füzeleri lazerle kör ediyor.

Oyun değiştiren teknolojiler geliştiren ASELSAN, YILDIRIM-100'le lazer teknolojisinin en üst seviyesinde ve az sayıda ülkenin sahip olduğu yetkinliği ülkemize kazandırmış oldu.

FÜZELERİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRİYOR

YILDIRIM-100, platform üzerindeki farklı füze ikaz sistemleri ve flare atıcıları ile entegre şekilde çalışıyor. Hassas bir gimbale sahip olan YILDIRIM-100, yaklaşan bir güdümlü füzeye lazer enerjisi gönderip arayıcı başlığını körelterek, füzenin yönünü değiştiriyor. YILDIRIM-100, hassas takip birimi ve lazer birimi sayesinde ısı güdümlü füzelere karşı senkronize edilmiş, çoklu bantta yönlendirilmiş lazer uyguluyor. Sistem füze ikaz sistemi ile haberleşmeyi sağlayan bir kontrol birimini de içeriyor. Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilen YILDIRIM-100, düşük güç tüketimi ve yüksek kullanılabilirlik oranıyla sahada çarpan etkisi oluşturuyor.

