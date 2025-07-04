KEMANKEŞ 1 hedef ayırmıyor! Havadan sonra karada da dengeleri değiştirecek vuruş

Bayraktar AKINCI TİHA’dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Akıllı Seyir Füzesi, kritik bir testi başarıyla tamamladı. Havadan sonra bu kez karada da hedef başarıyla imha edildi.

Yerli ve milli teknoloji hamlesi kapsamında Türkiye, yapay zeka destekli mühimmatlar geliştirmeye başladı. Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden olan KEMANKEŞ önemli bir testi başarıyla geçti. Bayraktar AKINCI TİHA’dan ilk kez ateşlenen KEMANKEŞ 1 Yapay Zeka Tabanlı Mini Akıllı Seyir Füzesi, hava hedefi imha görevini başarıyla tamamlamıştı. Dün yapılan testlerde ise bu kez yer hedefleri tam isabetle vuruldu.

YER HEDEFLERİNİ İMHA ETTİ

Dün gerçekleştirilen testte Bayraktar AKINCI TİHA, Çorlu ve Keşan’daki Uçuş Eğitim ve Test Merkezleri’nin koordinesinde kanat altında taşıdığı 2 adet KEMANKEŞ 1 füzesiyle havalandı. Test faaliyeti kapsamında KEMANKEŞ 1’in seyir, dalış ve atış kabiliyetleri bir kez daha sınandı. Tets kapsamında yer hedefine yönelik atışlar gerçekleştirildi. Baykar tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli hedefleme sistemi sayesinde KEMANKEŞ 1 füzeleri, belirlenen yer hedefini tam isabetle imha etti. Testin görüntüleri ise havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA tarafından çekildi.

İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENDİ

Stratejik hedeflere karşı kullanılmak üzere Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen KEMANKEŞ 1, 27 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST 2023 kapsamında ilk kez halka açık bir şekilde sergilendi. KEMANKEŞ 1, adını attığı okla en zorlu şartta dahi hedefi tam isabetle vuran tarihimizdeki okçulardan alıyor.

MİLLİ SİHA'LARLA GÖREV YAPACAK

KEMANKEŞ 1, Baykar’ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar AKINCI TİHA, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar TB3 SİHA’ya entegre edilerek görev yapacak. Havada 30 dakikadan fazla kalabilen mini akıllı seyir füzesi, sahip olduğu jet motoru sayesinde süratle yol alarak düşman hattı gerisindeki en riskli hedeflere karşı etkinlik gösterebilecek. 200+ kilometre görev menziline sahip KEMANKEŞ 1, yapay zekâ destekli optik güdüm sistemi sayesinde hedefini tanıyarak zorlu hava şartlarında dahi tam isabetle imha kabiliyetine sahip olacak.

MUHAREBE SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Yapay zeka destekli oto pilot sistemi ile otonom uçuş gerçekleştirip stratejik hedefleri yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirerek muharebe sahasında dengeleri değiştirecek. Gece ve gündüz şartlarında kullanılabilecek KEMANKEŞ 1, barındırdığı anti-jamming teknolojisi sayesinde elektronik karıştırmalardan etkilenmeden görev yapabilecek. Bağlı olduğu platform ile tüm görüş hattı haberleşmesi gerçekleştiren KEMANKEŞ 1, elde ettiği tüm veri ve görüntüleri platform üzerinden yer kontrol istasyonuna ileterek kullanıcıya veri takibi konusunda destek sağlayacak.