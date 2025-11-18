Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
19°
Editor
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Dünyada internet mi çöktü? 18 Kasım erişim sorunu dünya genelinde mi yaşanıyor?

Bugün (18 Kasım 2025 Salı) saat 15.00'ten itibaren birçok platformda erişim problemleri yaşanmaya başladı. Vatandaşlar tarafından yaşanan erişim problemlerinden dolayı dünyada internet mi çöktü, ne zaman düzelecek sorusunun cevabı araştırılıyor. Yaşanan erişim sorunu Cloudflare altyapısından kaynaklanıyor.

Dünyada internet mi çöktü? 18 Kasım erişim sorunu dünya genelinde mi yaşanıyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 17:38

X (eski adıyla Twitter), , League of Legends, Kick ve ChatGPT gibi birçok platforma erişim problemleri yaşanıyor. Yaşanan erişim sorunlarının ardından vatandaşlar dünyada internet mi çöktü sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Dünyada internet mi çöktü? 18 Kasım erişim sorunu dünya genelinde mi yaşanıyor?

DÜNYADA İNTERNET Mİ ÇÖKTÜ 18 KASIM?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Cloudflare altyapısında teknik bir problem yaşanıyor. Yaşanan problemden dolayı altyapıyı kullanan X, Valorant, League of Legends, Kick ve ChatGPT gibi birçok platformda dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor.

Cloudflare yetkilileri yaptıkları açıklamada sorunun farkında olduklarını ve detaylarını araştırdıklarını belirttiler. Kısa süre içerisinde yetkililer tarafından altyapı sisteminde yaşanan problemin giderilmesi bekleniyor.

Dünyada internet mi çöktü? 18 Kasım erişim sorunu dünya genelinde mi yaşanıyor?

DÜNYADA İNTERNETE ERİŞİM PROBLEMİ Mİ YAŞANIYOR?

Cloudflare sisteminde meydana gelen teknik arızadan dolayı dünya genelinde birçok platforma bağlantı problemleri yaşanıyor. Yaşanan problemin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. Problemin nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

Dünyada internet mi çöktü? 18 Kasım erişim sorunu dünya genelinde mi yaşanıyor?

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Platformlarda yaşanan problemin kısa süre içerisinde Cloudflare tarafından giderilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.

ETİKETLER
#valorant
#erişim problemi
#League Of Legends: Wild Rift
#X Æ A-12
#Cloudflare
#Internet Arızası
#Kick
#Aktüel
TGRT Haber
