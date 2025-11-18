Dünyada internet mi çöktü? 18 Kasım erişim sorunu dünya genelinde mi yaşanıyor?

X (eski adıyla Twitter), Valorant, League of Legends, Kick ve ChatGPT gibi birçok platforma erişim problemleri yaşanıyor. Yaşanan erişim sorunlarının ardından vatandaşlar dünyada internet mi çöktü sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

DÜNYADA İNTERNET Mİ ÇÖKTÜ 18 KASIM?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Cloudflare altyapısında teknik bir problem yaşanıyor. Yaşanan problemden dolayı altyapıyı kullanan X, Valorant, League of Legends, Kick ve ChatGPT gibi birçok platformda dünya genelinde erişim problemleri yaşanıyor.

Cloudflare yetkilileri yaptıkları açıklamada sorunun farkında olduklarını ve detaylarını araştırdıklarını belirttiler. Kısa süre içerisinde yetkililer tarafından altyapı sisteminde yaşanan problemin giderilmesi bekleniyor.

DÜNYADA İNTERNETE ERİŞİM PROBLEMİ Mİ YAŞANIYOR?

Cloudflare sisteminde meydana gelen teknik arızadan dolayı dünya genelinde birçok platforma bağlantı problemleri yaşanıyor. Yaşanan problemin kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. Problemin nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Platformlarda yaşanan problemin kısa süre içerisinde Cloudflare tarafından giderilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama yapılırsa haberimize ekleyeceğiz.