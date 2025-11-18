Menü Kapat
Benim Sayfam
19°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? TFF sakatlık durumlarını açıkladı

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda son maçına bugün İspanya karşısında çıkacak. Karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek ve Hakan Çalhanoğlu yer almayacak. Vatandaşlar tarafından Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek İspanya - Türkiye maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılıyor. TFF eksik olan futbolcular ile ilgili açıklama yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? TFF sakatlık durumlarını açıkladı
2026 FIFA Düyna Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında , ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma öncesinde , Abdülkerim Bardakcı, , İspanya - Türkiye maçında neden yok soruları gündeme geldi.

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? TFF sakatlık durumlarını açıkladı

KEREM AKTÜRKOĞLU İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu'nun ağrıları devam etmesi üzerine A Milli Takım'ın kadrosundan çıktıldı.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü A Milli Takım sabah antrenmanında KErem Aktürkoğlu'nun bireysel olarak çalıştığı görülmüştü. Yapılan tıbbi değerlendirme sonrasında İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyeceği tespit edildi.

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? TFF sakatlık durumlarını açıkladı

ABDÜLKERİM BARDAKCI İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Abdülkerim Bardakcı'da ağrılarının devam etmesi üzerine A Milli Takım'ın İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Abdülkerim Bardakcı'nın da 17 Kasım Pazartesi günü yapılan antrenmanda bireysel çalıştığı görülmüştü.

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? TFF sakatlık durumlarını açıkladı

İSMAİL YÜKSEK İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

İsmail Yüskek, Türkiye - Bulgaristan maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Milli futbolcu İspanya maçında cezalı olduğu için A Milli Takım'ın kampından ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? TFF sakatlık durumlarını açıkladı

HAKAN ÇALHANOĞLU İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan - Türkiye maçında sakatlanmıştı. Sağ el bileeğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkarıldığı duyurulmuştu.

#kerem aktürkoğlu
#a milli takım
#ispanya
#İsmail Yüksek
#hakan çalhanoğlu
#Fifa Dünya Kupası Elemeleri
#Abdülkerim Bardakcı
#Aktüel
