Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek İspanya Türkiye maçında neden yok, oynamıyor? TFF sakatlık durumlarını açıkladı

2026 FIFA Düyna Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki altıncı ve son maçları bugün oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında A Milli Takım, İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Saat 22.45'te başlayacak olan karşılaşma öncesinde Kerem Aktürkoğlu, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu İspanya - Türkiye maçında neden yok soruları gündeme geldi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre Kerem Aktürkoğlu'nun ağrıları devam etmesi üzerine A Milli Takım'ın kadrosundan çıktıldı.

17 Kasım 2025 Pazartesi günü A Milli Takım sabah antrenmanında KErem Aktürkoğlu'nun bireysel olarak çalıştığı görülmüştü. Yapılan tıbbi değerlendirme sonrasında İspanya maçına kadar tam olarak iyileşemeyeceği tespit edildi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Abdülkerim Bardakcı'da ağrılarının devam etmesi üzerine A Milli Takım'ın İspanya maçı kadrosundan çıkarıldı. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Abdülkerim Bardakcı'nın da 17 Kasım Pazartesi günü yapılan antrenmanda bireysel çalıştığı görülmüştü.

İSMAİL YÜKSEK İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

İsmail Yüskek, Türkiye - Bulgaristan maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Milli futbolcu İspanya maçında cezalı olduğu için A Milli Takım'ın kampından ayrıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İSPANYA - TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan - Türkiye maçında sakatlanmıştı. Sağ el bileeğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkarıldığı duyurulmuştu.