AFAD 1.250 Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

AFAD tarafından yapılacak 1.250 personel alımı için başvuru dönemi nihayetlenirken, süreçle ilgili en çok merak edilen konu sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu.

Arama-kurtarma teknikeri ve teknisyeni pozisyonları için değerlendirme aşaması sürerken, adaylar uygulama ve sözlü sınav tarihlerine odaklanmış durumda.

AFAD 1.250 PERSONEL ALIM SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

AFAD personel alımı başvuru sonuçları henüz ilan edilmedi.

Konuya ilişkin paylaşım AFAD'ın duyurular sayfasından yapılacak. Uygulama sınavı 26 Ocak ile 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun kentlerinde gerçekleştirilecektir.

Adaylar Tablo 3’te seçtikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

Sözlü imtihan 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacak.

Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacak.