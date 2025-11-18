Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

AFAD 1.250 Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

AFAD’ın 1.250 çalışan alımı için başvuru süreci tamamlanmasının ardından gözler sonuç bildirimine çevrildi. Adaylar, başvuru neticesinin ne zaman duyurulacağını ve uygulama–sözlü sınav tarihlerinin hangi günlerde yapılacağını araştırıyor.

AFAD 1.250 Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olur?
18.11.2025
18.11.2025
tarafından yapılacak 1.250 için başvuru dönemi nihayetlenirken, süreçle ilgili en çok merak edilen konu sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu.

Arama-kurtarma teknikeri ve teknisyeni pozisyonları için değerlendirme aşaması sürerken, adaylar uygulama ve sözlü sınav tarihlerine odaklanmış durumda.

AFAD 1.250 Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

AFAD 1.250 PERSONEL ALIM SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?

AFAD personel alımı başvuru sonuçları henüz ilan edilmedi.

Konuya ilişkin paylaşım AFAD'ın duyurular sayfasından yapılacak. Uygulama sınavı 26 Ocak ile 13 Şubat 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun kentlerinde gerçekleştirilecektir.

AFAD 1.250 Personel alımı başvuru sonuçları ne zaman belli olur?

Adaylar Tablo 3’te seçtikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacaklardır.

Sözlü imtihan 4 - 15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bursa, Diyarbakır, İzmir ve Samsun illerinde yapılacak.

Adaylar Tablo 3’te tercih ettikleri ilin yer aldığı grubun hizasında gösterilen bölgesel sınav merkezinde sınava katılacak.

#arama kurtarma
#afad
#personel alımı
#Sınav G Irş Yerleri
#Duyuru
#Tescil
#Aktüel
