Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Yunan basınından Türk savunma sanayisi değerlendirmesi! “Avrupa’da pay edinmeye hazır”

Yunan basını tarafından hazırlanan haberde Türkiye’nin savunma sanayisindeki ihracat artılına dikkat çekildi. Haberde, Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye hazırlandığı belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yunan basınından Türk savunma sanayisi değerlendirmesi! “Avrupa’da pay edinmeye hazır”
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 17:34
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 17:34

Yunanistan'ın en çok okunan haber sitelerinden biri olan "in.gr", tarafından paylaşılan haber, "Türkiye savunma sanayisi ihracatında gaza basıyor" başlığıyla verildi. Dikkat çekici haberde Türkiye'nin son zamanda savunma sanayisi alanındaki artışı değerlendirildi.

857 MİLYON AVROLUK ANLAŞMA İŞARET EDİLDİ

Türk savunma sanayisinin önde gelen zırhlı kara aracı üreticilerinden 'ın COBRA II 4X4 tipi 1059 aracı 5 yıl içinde teslim etmek üzere ile yaptığı 857 milyon avroluk anlaşmayı hatırlatan haberde, bu anlaşmanın söz konusu firmanın Avrupa piyasasına girmesine yol açtığı kaydedildi.

Haberde, "Savunma ve savunma sanayisine yatırım Türkiye tarafından dış politika uygulama yatırımı ve ciddi gelir kaynağı olarak görülüyor." ifadesi yer aldı.

AVRUPA'NIN SAVUNMA MİMARİSİNDE PAY EDİNMEYE DE HAZIR

Türkiye'nin silah sistemlerindeki ihracatının 7,1 milyar doları geçtiği ve hedefinin 10 milyar dolar olduğuna işaret edilen haberde, "Türkiye, uzun zamandır Avrupa'nın yeniden silahlandırılmasında çözüm olarak görülmek isterken, Avrupa'nın savunma mimarisinde pay edinmeye de hazır görünüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Haberde, Yunanistan'ın da bu ortamda, savunma sanayisindeki açığı kapatmak adına yüksek teknolojiye yatırım yapmak ve silahlanmada yüzde 25 iç üretimi sağlamak gibi planları olduğu kaydedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türk savunma sanayisi hedefe emin adımlarla ilerliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uzun menzilli hava savunma füzesi SİPER 1 kritik bir eşiği daha aştı
ETİKETLER
#romanya
#silahlanma
#ihracat
#otokar
#Türkiye Savunma Sanayisi
#Cobra Ii
#Avrupa Savunması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.