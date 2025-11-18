Samanyolu'nun en kapsamlı simülasyonu: 100 milyar yıldız tek dek modellendi

Japonya’daki RIKEN Disiplinlerarası Teorik ve Matematiksel Bilimler Merkezi (iTHEMS) öncülüğünde çalışmalarını sürdüren uluslararası bir bilim ekibi, galaksimizin bugüne kadarki en detaylı ve karmaşık simülasyonunu gerçekleştirdi.

Araştırmacılar, Samanyolu Galaksisi’nde yer alan 100 milyarı aşkın yıldızın, 10 bin yıllık bir süre zarfındaki evrimini bireysel olarak modellemeyi başardı.

HEM DAHA HIZLI HEM DAHA DETAYLI

Bilim insanları, söz konusu son teknoloji simülasyonu hayata geçirmek adına yapay zeka ile sayısal simülasyonları harmanlayan hibrit bir yöntem izledi.

Ekibin paylaştığı bilgilere göre geliştirilen yeni model, kendisinden önceki en iyi örneğe kıyasla 100 kat daha fazla bireysel yıldızı temsil etme yeteneğine sahip. Üstelik bahsi geçen devasa işlem yükü, şaşırtıcı bir biçimde eskisinden yüz kat daha hızlı tamamlandı.

Keiya Hirashima liderliğindeki ekipte Tokyo Üniversitesi ve İspanya’daki Barcelona Üniversitesi’nden bilim insanları da yer alıyor. Araştırmacılar, ortaya koydukları yeni metodolojinin sadece astrofizikte değil, iklim bilimi gibi farklı alanlarda da kullanılabileceğini öngörüyor.