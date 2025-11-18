Evlat dehşeti yaşattı! Bıçaklanan baba hayatını kaybetti

61 yaşındaki Hayrullah E. İle oğlu F.A.E. arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Olayın büyümesinin ardından Hayrullah A. Oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bu sırada şüpheli oğlu ise kaçarak kayıplara karıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralanan baba kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Hayatını kaybeden Hayrullah E.’nin cenazesi Hulusi Akar Cami’de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ÇATIDA YAKALANDI

Olayın ardından geniş çapta çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli F.A.E.'nin Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6029’uncu Sokak’ta bir işletmenin çatısında olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.