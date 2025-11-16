Pompalı tüfekle şakada kan aktı! Arkadaş katili oldu

Dün gece saat 03.00 sıralarında, 24 yaşındaki Gökhan Güney ile 24 yaşındaki Metin S., 23 yaşındaki Mertcan T., 23 yaşındaki Bedirhan K. ve 22 yaşındaki Özcan A. eğlenmek amacıyla Atakum ilçesi Akalan Mahallesi’ne gitti.

ARAÇLARI ARIZALANINCA ÇEKİCİ ÇAĞIRDILAR

Dönüşte kullandıkları aracın arızalanması üzerine çekici çağırıldı. Araç çekici üzerinde seyir halindeyken silah sesi duyulması üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Çekicinin üzerindeki araçta bulunan arkadaşlardan Gökhan Güney pompalı tüfekle başından vurularak ağır yaralandı.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Güney yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Güney’in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Şüpheli Metin S., hastane önünde ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı ve şakalaşma sırasında olayın gerçekleştiğini iddia etti.

5 ADET SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Polis olayın meydana geldiğini araç içinde 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, ayrıca çekici içinde 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 4 toplam 7 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma devam ediyor.