Eski eşini iş arkadaşlarının gözü önünde katletti! İfadesi isyan ettirdi

Ezine ilçesi Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi'nde 11 Ekim günü dehşet yaşandı. Ferdi A., 2 buçuk ay önce boşandığı eşi Şerife A.'ın iş yerine giderek tartışmaya başladı. İkil arasında başlayan tartışma alevlendi, cani eski eşini av tüfeği ile göğsünden vurdu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şerife A.'yı hastaneye kaldırdı. Kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Ferdi A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEK KURŞUNLA ÖLDÜRDÜ

Ferdi A.'nın savcılık makamında verdiği ilk ifadesinde eski eşini tek kurşunla göğsünden vurduğunu söyleyerek, "Bugün yani 11.10.2025 günü Şerife A.'ın Ezine de bulunan ve kendisinin çalıştığı iş yerine gittim. Dedemden kalan tek kırma silahla dükkana sabah 11.00 sıralarında gittim. Tüfeği kendisine tuttum. Ben de bunun üzerine tüfekle bir el kendisine ateş ettim. Ani sinirimden dolayı eşimi öldürdüm" dedi.