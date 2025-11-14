Menü Kapat
14°
 | Nalan Güler Güven

Kafede 'yan baktın' kavgası sokağa taştı! Genci, 17 yaşındaki çocuk öldürdü

Tokat'ta bir kafede 3 kız arkadaşıyla oturan 23 yaşındaki Kenan Tayyip Yılmaz 'yan baktın' meselesi yüzünden yan masadaki üç kişiyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sokağa taşınca 17 yaşındaki M.D.T yanındaki bıçakla Yılmaz'a saldırdı. 23 yaşındaki genç bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'ta bir 'yan baktın' kavgasında kan aktı. 23 yaşındaki Kenan Tayyip Yılmaz 6 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olaydan kısa süre sonra silah ve bıçakla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kafede 'yan baktın' kavgası sokağa taştı! Genci, 17 yaşındaki çocuk öldürdü

TARTIŞMA SOKAĞA TAŞTI

Kent merkezinde bir kafede iki grup arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, önceki akşam saat 22.00 sıralarında 23 yaşındaki Kenan Tayyip Yılmaz, bir kafede üç kız arkadaşıyla oturduğu sırada yan masadaki 17 yaşındaki M.D.T., M.A.A. ve K.Ç. ile "yan baktın" gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kafe dışındaki otoparka taşındı.

Kafede 'yan baktın' kavgası sokağa taştı! Genci, 17 yaşındaki çocuk öldürdü

6 YERİNDEN BIÇAKLANDI

17 yaşındaki M.D.T., yanında taşıdığı bıçakla Yılmaz’a saldırdı. Kavgayı ayırmak isteyen M.A.A. ve K.Ç. ise silahla havaya ateş ederken, bir mermi park halindeki araca isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücudunun 6 yerinden bıçaklanan Yılmaz, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kafede 'yan baktın' kavgası sokağa taştı! Genci, 17 yaşındaki çocuk öldürdü

3 ŞÜPHELİ CİNAYET ALETİ İLE YAKALANDI

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucu 3 şüpheli, yerinin yakınında bıçak ve silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

