Yaşam
Avatar
Editor
 Baran Aksoy

Yan baktın kavgasında 5 yaşındaki çocuğu katlettiler! Kan donduran cinayet kamerada

Konya'da 'yan bakma' iddiasıyla iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kurşunlardan biri iki grup arasında kalan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'a isabet etti. Kanlar içinde kalan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cinayet anının görüntüsü de ortaya çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
14:11
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
14:23

'da geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir sokaktan taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine yan baktığı iddiasıyla 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

Yan baktın kavgasında 5 yaşındaki çocuğu katlettiler! Kan donduran cinayet kamerada

ARAÇTAN İNİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si, Nedim K. ile Ali T.'ye kurşun yağdırdı.

Yan baktın kavgasında 5 yaşındaki çocuğu katlettiler! Kan donduran cinayet kamerada

KÜÇÜK ÇOCUK KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kurşunların isabet ettiği Nedim K., Ali T. ve olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yan baktın kavgasında 5 yaşındaki çocuğu katlettiler! Kan donduran cinayet kamerada

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26) Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Yan baktın kavgasında 5 yaşındaki çocuğu katlettiler! Kan donduran cinayet kamerada

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Öte yandan dehşete düşüren olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin ticari taksiyle geldiği, daha sonra sokakta dolaşırken çıkan arbedede şüphelilerin rastgele ateş açtığı, açılan ateşte ise 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın vurularak yere düştüğü, çevredeki vatandaşların düşen çocuğa yardım ettikleri görülüyor.

Sultangazi'de feci kaza! Motosikletteki 2 kişi ve çaptıkları kadın metrelerce savruldu
Dükkanlara ateş açmıştı! Azmettiriciler enselendi
Mersin'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoke eden gelişme! Sürücü ehliyetsiz çıktı
ETİKETLER
#ölü
#konya
#gözaltı
#Sokak Ortasında
#Kurşun Yağdırması
#Cinayetti
#Çocuk Felaketi
#Yaşam
