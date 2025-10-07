Yan baktın kavgasında 5 yaşındaki çocuğu katlettiler! Kan donduran cinayet kamerada

Konya'da geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir sokaktan taksiyle geçen 3 kişi, kendilerine yan baktığı iddiasıyla 19 yaşındaki Nedim K. ve 18 yaşındaki Ali T. ile tartışmaya başladı.

ARAÇTAN İNİP KURŞUN YAĞDIRDILAR

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taksiden inen ve sokakta dolaşan 3 kişiden 2'si, Nedim K. ile Ali T.'ye kurşun yağdırdı.

KÜÇÜK ÇOCUK KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kurşunların isabet ettiği Nedim K., Ali T. ve olay yerinde bulunan 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın yaralandı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler Ferhat U. (22), Doğukan İ. (21) ve Ahmet A. (26) Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

DEHŞETE DÜŞÜREN ANLAR KAMERADA

Öte yandan dehşete düşüren olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüphelilerin ticari taksiyle geldiği, daha sonra sokakta dolaşırken çıkan arbedede şüphelilerin rastgele ateş açtığı, açılan ateşte ise 5 yaşındaki Yıldırım Kaçın'ın vurularak yere düştüğü, çevredeki vatandaşların düşen çocuğa yardım ettikleri görülüyor.