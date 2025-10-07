Mersin'de 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada şoke eden gelişme! Sürücü ehliyetsiz çıktı

Mersin Erdemli'de 06.40 sıralarında meydana gelen kazada 19 yaşındaki Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs, rot milinin çıkması üzerine sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmenin ardından 10 metrelik şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarının ardından bölgeye bir çok sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan 15 yaralı çıkartılarak bölge hastanelere sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelmede ise 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ EHLİYETSİZ ÇIKTI

19 yaşında olduğu öğrenilen Cemal K.'nin ise ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Cemal K.'nin ayrıca araçtan yaralı olarak kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi.

VALİ TOROS'DA KAZAYA DAİR AÇIKLAMA GELDİ

Olay yerinde Mersin Valisi Atilla Toros da inceleme yaparak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy'dan bilgi aldı. Başsağlığı dileyerek kaza ile ilgili bilgi veren Vali Toros, "Sabah saat 06.40 sıralarında Erdemli ilçemize bağlı Sarıkaya Mahallesi Arkıt mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Tarım işçilerimizi taşıyan bir minibüs yaklaşık 10 metreden aşağı yuvarlanmış. 4 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti, 14 vatandaşımız da hastanelere sevk edildi. Yaralılarımızı da yakından takip ediyoruz. Hepimizin başı sağolsun, son derece üzücü bir kaza" dedi.

ÖLENLERİN İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, olay yerinde savcının incelemesinin ardından cenazeler ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan kimlik tespitiyle ölenlerin isimleri de belirlendi. Kazada ölenlerin Şerife Karakuş, Mustafa Üstün, Suzan Uğuz ve Münevver Anamurlu olduğu öğrenildi.