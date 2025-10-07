Alkollü ve ehliyetsiz sürücüden pişkin hareket! Kaza yaptığı araçla poz verdi

Eskişehir'de alkollü araç kullanan sürücü, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu kazanın ardından yaptığı pişkin hareketlerle 'pes' dedirtti.

Gece saat 01.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde seyir halinde olan Aydın Han S. (25) isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille önce park halinde olan otomobile, ardından geri dönüşüm malzemesi toplayan araca çarptı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Çarpışma sonucu geri dönüşüm aracı yaklaşık 50 metre savrulup devrildi. Geri dönüşüm aracında bulunan 37 yaşındaki Nurgül K., aracın altında sıkışarak yaralandı.

Ekiplerin müdahalesiyle aracın altından çıkarılan Nurgül K. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar bulunan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

EHLİYETİNE 2036 YILINA KADAR EL KONULDU

Polis ekiplerinin kontrollerinde kazayı yapan otomobil sürücüsü Aydın Han S.'nin 1.50 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetinin 2036 yılına kadar teslim edilmeyeceği öğrenildi.

GAZETECİLERE POZ VERDİ: KAFAM GÜZEL OLMASA...

Öte yandan ayakta durmakta zorluk çeken sürücü, gazeteciler kazayla ilgili görüntü alırken kaza yaptığı aracın yanına geçerek poz verdi. Aynı zamanda denetimli serbest olduğu da ortaya çıkan Aydın Han S., "Abi, ‘Yanlışlıkla çarpmış' yazın. Haberde beni suçlu gibi göstermeyin abi. Kafam güzel olmasa röportaj verirdim" dedi.

ETRAFA SAÇILANLARI EKİPLER TEMİZLEDİ

Kaza sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, lüks araçta maddi hasar oluştu. Yola savrulan geri dönüşüm aracının içerisindeki atık malzemeleri ise polis ve belediye ekipleri topladı.

Hasarlı otomobil ise, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.