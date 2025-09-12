Kaza yapan sürücüden şaşırtan istek! 'Bir sigara verin de içelim'

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp takla attı. Takla otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan genç sürücünün soğukkanlılığı dikkat çekti. Araçtan çıkarıldığı anda büyük bir soğukkanlılık gösteren Ahmet K. kurtarma ekiplerine dönerek, "Abi bir sigara verin de içelim artık" dedi. Bu sözlerin ardından ortamda kısa süreli sessizlik ve tebessüm oluştu. Sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.