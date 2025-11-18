Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ankaray kapalı mı son dakika, neden 18 Kasım? EGO tarafından açıklama yapıldı

18 Kasım Salı günü Ankaray'da yaşanan erişim sorunu sonrasında Ankaray kapalı mı son dakika araştırması başladı. 18 Kasım Salı günü 17.00 civarında Ankaray'da yaşanan teknik sorun nedeniyle seferler yapılamıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankaray kapalı mı son dakika, neden 18 Kasım? EGO tarafından açıklama yapıldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 17:32

EGO Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan gönderiye göre 18 Kasım günü Ankaray'da sorun yaşandı. Meydana gelen problem sonrasında neden Ankaray çalışmıyor araştırıldı.

ANKARAY KAPALI MI, NEDEN SON DAKİKA 18 KASIM?

Ego Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yaptığı paylaşımda bugün Ankaray'da yaşanan sorun açıklandı. X hesabında yapılan açıklama şöyle oldu:

"Ankaray hattımızda Kurtuluş–Dikimevi istasyonları arasında meydana gelen enerji arızası nedeniyle, yolcu güvenliği öncelikli olarak tren işletmeciliği geçici süreyle durdurulmuştur.

Bu güzergâhta ulaşım otobüslerle sağlanacaktır.

Arızaya ilişkin ekiplerimiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirmekte olup, kısa süre içerisinde işletmenin yeniden devreye alınması planlanmaktadır."

Ankaray kapalı mı son dakika, neden 18 Kasım? EGO tarafından açıklama yapıldı

ANKARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR, SORUN MU VAR?

Bugün Kurtuluş–Dikimevi istasyonları arasında meydana gelen enerji arızası nedeniyle seferler yapılamıyor. Yapılan açıklamaya göre seferler şu an için yapılamıyor. Kısa süre içerisinde sorunun çözülmesi bekleniyor.

https://x.com/egobilgi/status/1990786102584549852

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ankara'da otomobil otobüs durağına daldı: Kaza kamerada
ETİKETLER
#Ankara
#Ankaray
#Enerji Arızası
#Ulaşım Sorunu
#Kurtuluş-dikimevi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.