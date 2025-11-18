Ankaray kapalı mı son dakika, neden 18 Kasım? EGO tarafından açıklama yapıldı

EGO Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan gönderiye göre 18 Kasım günü Ankaray'da sorun yaşandı. Meydana gelen problem sonrasında neden Ankaray çalışmıyor araştırıldı.

ANKARAY KAPALI MI, NEDEN SON DAKİKA 18 KASIM?

Ego Genel Müdürlüğü'nün X hesabından yaptığı paylaşımda bugün Ankaray'da yaşanan sorun açıklandı. X hesabında yapılan açıklama şöyle oldu:

"Ankaray hattımızda Kurtuluş–Dikimevi istasyonları arasında meydana gelen enerji arızası nedeniyle, yolcu güvenliği öncelikli olarak tren işletmeciliği geçici süreyle durdurulmuştur.

Bu güzergâhta ulaşım otobüslerle sağlanacaktır.

Arızaya ilişkin ekiplerimiz gerekli müdahaleleri gerçekleştirmekte olup, kısa süre içerisinde işletmenin yeniden devreye alınması planlanmaktadır."

ANKARAY NEDEN ÇALIŞMIYOR, SORUN MU VAR?

Bugün Kurtuluş–Dikimevi istasyonları arasında meydana gelen enerji arızası nedeniyle seferler yapılamıyor. Yapılan açıklamaya göre seferler şu an için yapılamıyor. Kısa süre içerisinde sorunun çözülmesi bekleniyor.

https://x.com/egobilgi/status/1990786102584549852