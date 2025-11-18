Kış geldi denetimler başladı! Kış lastiği olmayana geçit yok

Kategoriler
Ticari araçlara zorunlu kış lastiği uygulaması yürürlüğe girdi. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kış lastiği denetimleri başladı.
Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlamasıyla İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde ekipler, hafif ticari araç, kamyon, tır ve yolcu otobüslerin kış lastiklerini kontrol etti.
Kontrollerde kış lastiği olmayan araç sürücülerine 5 bin 859 lira ceza uygulandı.