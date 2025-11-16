Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Banu İriç

43 ilin geçiş noktasında kontrol: Kış lastiği denetimleri başladı! Taktırmayana cezası var

Kış lastiği uygulaması bu yıl 15 gün öne çekilerek erken başlatıldı. Trafikte ticari araçlar için zorunlu uygulama olarak hayata geçirilen kar lastiğini taktırmayanlar ceza ödeyecek. Trafik polislerinin araçlara yönelik denetimleri sıklaştı. Son güne bırakanlar lastikçilerde kuyruk oluşturdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2025
saat ikonu 03:54
|
GÜNCELLEME:
16.11.2025
saat ikonu 03:54

Türkiye genelinde uygulanan zorunluluğu 15 Kasım itibarıyla hayata geçti. Trafik polislerinin denetim mesaisi de başladı. 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" 'de, araçlar tek tek kontrol edildi.

43 ilin geçiş noktasında kontrol: Kış lastiği denetimleri başladı! Taktırmayana cezası var

ZORUNLU UYGULAMA BAŞLADI


Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı. Kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, durdurulan ticari araçların lastiklerini tek tek kontrol etti. Araçların kış lastiği takıp takmadığı incelenirken, takılı olanların ise diş derinlikleri ölçüldü. Kış lastiği takmayan sürücülere de 5 bin 856 lira para cezası uygulandı.

BU YIL KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI 2 HAFTA ERKEN BAŞLADI

Uygulamanın, kara yollarında buzlanma nedeniyle yaşanabilecek kayma kaynaklı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla hayata geçirildiği belirtildi. Bu yıl iki hafta öne çekilerek 15 Kasım'da başlayan zorunlu kış lastiği kullanımı, 15 Nisan 2026'ya kadar devam edecek. Kış lastiği takmayan ticari araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.
Kış lastiğinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağladığı ifade edildi.

43 ilin geçiş noktasında kontrol: Kış lastiği denetimleri başladı! Taktırmayana cezası var


43 İLİN GEÇİŞ NOKTASINDA DENETİM

Kırıkkale'nin 43 ilin geçiş güzergahı olmasından dolayı kış mevsiminde de yoğun araç trafiğinin yaşandığını belirten Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdür Vekili Başkomiser Erkan Beştepe, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, zorunlu kış lastiği uygulamasının önemine dikkat çekti. Türkiye'nin doğu-batı ile kuzey-güney aksında kritik bir bağlantı noktası olan Kırıkkale'den, kış aylarında günlük ortalama 60 bin aracın geçtiğini ifade eden Beştepe, "Böylesine önemli bir kavşakta, Valiliğimiz öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla gerekli koordinasyon sağlanarak ilgili tüm tedbirler planlanmıştır. Bilindiği üzere ülkemiz genelinde bu yıl kış lastiği zorunluluğu, her yıldan farklı olarak 15 Kasım ile 15 Nisan tarihleri arasında uygulanmaktadır. Kış lastiği kullanım zorunluluğu ticari araçları kapsamaktadır; ancak bizler, hususi otomobil sürücülerine de kış lastiği kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

43 ilin geçiş noktasında kontrol: Kış lastiği denetimleri başladı! Taktırmayana cezası var


Kış lastiklerinin yola tutunmayı artırdığını dile getiren Beştepe, su ve sulu kar birikintilerinin lastik kanalları vasıtasıyla daha kolay tahliye edilmesinin kazaları önlemede büyük rol oynadığını söyledi. Beştepe, tüm sürücülere kazasız ve hayırlı yolculuklar diledi.

43 ilin geçiş noktasında kontrol: Kış lastiği denetimleri başladı! Taktırmayana cezası var
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kış lastiği uygulaması başladı: Lastikçilerde yoğunluk arttı
Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 5 bin 856 TL cezası var
ETİKETLER
#kırıkkale
#trafik denetimi
#ulaşım
#trafik güvenliği
#kış lastiği
#Zorunlu Kış Lastiği
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.