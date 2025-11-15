Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! 5 bin 856 TL cezası var

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Uygulama, 5 ay sürecek uygulama 15 Nisan 2026 tarihine kadar geçerli olacak.

CEZASI 5 BİN 856 TL

Denetimlerde kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği bulunmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek. Kış lastiği kullanması zorunlu olmasına rağmen kurala uymayan firmalara 5 bin 856 TL idari para cezası uygulanacak.

TRAFİKTE DENETİMLER ARTACAK

Uygulamanın, olumsuz hava koşullarında hazırlıksız araçların yolu kapatmasını ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmasını önlemeyi amaçladığı belirtildi. Ekipler, özellikle karlı ve buzlu havalarda denetimlerini artıracak.

ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT!

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlaması nedeniyle güvenlik açısından özel araçlarda da kullanılması öneriliyor. Sürücülere lastik alırken üretim tarihine dikkat etmeleri, raf ömrünü doldurmuş lastikleri tercih etmemeleri hatırlatıldı.

BAKAN URALOĞLUNDAN SÜRÜCÜLERE UYARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Nisan'da sonlanacağını belirtti. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, "Zorunlu kış lastiği uygulama süresini 4 aydan 5 aya çıkardık. Uygulama, şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak. Hususi araç sahiplerinin de kış lastiği takmasını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, kış lastiklerinin 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yol tutuşunu artırdığına dikkati çekerek, kazaları önlemede hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu; kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin, kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin, ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastiklerin de kış lastiği yerine geçtiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması, kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor, yine de araçlarımızda zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanların bulunmasını sağlayalım. Kış şartlarına uygun donanım ve ekipmanla seyahatlerimizi gerçekleştirmeyi ihmal etmeyelim."

KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI NE KADAR?

Kış lastiği fiyatları düşük inçlerde 2 bin TL’den başlıyor, marka ve kaliteye göre 5 bin TL’ye kadar çıkıyor. Büyük ebatlı lastiklerde tek lastik fiyatı 15 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Lastik sökme ve takma işlemi 16 inç ve altı jantlarda 1000 TL, 17 inç ve üzerinde 1200-1500 TL aralığında. Lastik otellerinde saklama ücreti, dört lastik için değişim ücreti seviyesinde talep ediliyor.