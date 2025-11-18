Menü Kapat
19°
MEB AÖL açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? Sınav takvimi ve sınav giriş belgesi

Açık öğretim sınav tarihi ve oturum vakitleri, MEB tarafından detaylı çizelgeyle belirlendi. Öğrenciler AÖL dönem sınavlarına fotoğraflı sınav katılım belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi ile girecekler. Peki, AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

MEB AÖL açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? Sınav takvimi ve sınav giriş belgesi
açıklandı.

AÖL 1. dönem sınavları MEB takvimi uyarınca Aralık ayı içerisinde yapılacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları şart.

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş evrakı ve geçerli bir kimlik belgesi ile katılabilecek.

MEB AÖL açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? Sınav takvimi ve sınav giriş belgesi

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise sınavları Aralık ayında sonlanacak. Detaylı AÖL 1. dönem sınav vakitleri şu şekilde:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

MEB AÖL açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? Sınav takvimi ve sınav giriş belgesi

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?

Adaylar, 15 Aralık 2025 itibarıyla öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.

Sınav esnasında kalem ve silgi temin edilecek mi, yoksa adaylar mı getirmeli?
Adayların yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları gerekmektedir.
