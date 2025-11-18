MEB AÖL açık öğretim lisesi sınavları ne zaman? Sınav takvimi ve sınav giriş belgesi

Açık öğretim lisesi sınav tarihleri açıklandı.

AÖL 1. dönem sınavları MEB takvimi uyarınca Aralık ayı içerisinde yapılacak.

Adayların sınava gelirken yanlarında koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem ile leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş bulundurmaları şart.

Öğrenciler dönem sınavlarına fotoğraflı sınav giriş evrakı ve geçerli bir kimlik belgesi ile katılabilecek.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık lise sınavları Aralık ayında sonlanacak. Detaylı AÖL 1. dönem sınav vakitleri şu şekilde:

1. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 21 Aralık 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN NASIL ALINIR?

Adaylar, 15 Aralık 2025 itibarıyla öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler.