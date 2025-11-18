İnternete ne oldu, siteler neden açılmıyor? Cloudflare çöktü sorunu yaşanıyor

Türkiye’de milyonlarca internet kullanıcısı 18 Kasım’da sosyal medya sitelerine ve çeşitli çevrim içi platformlara erişmekte sorun yaşadı. Öğle saatlerinde başlayan kesintiler kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesini etkileyerek Twitter (X), YouTube ve bazı oyun servislerine erişimi zorlaştırdı.

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye’de öğle saatlerinden itibaren sosyal medya platformlarına ve bazı sitelere erişimde yaşanan sorunlar, çok sayıda kullanıcının internete tamamen erişemediğini düşünmesine yol açtı. Kullanıcıların paylaşımlarına göre Twitter (X) ve YouTube gibi platformlara giriş yapılamadı, sayfalar yüklenmedi ve bağlantı hataları görünür hale geldi. Downdetector’a yapılan şikayet sayısındaki artış da ülke genelinde erişim problemlerinin geniş bir kesimi etkilediğini ortaya koydu. Aynı zamanda internet trafiğinin belirgin şekilde yavaşladığı ifade edildi.

Sadece sosyal medya değil, online oyun servislerinde de bağlantı sorunları yaşandığı bildirildi. League of Legends oyuncularının giriş yapmaya çalışırken sunucu hatasıyla karşılaşması kesintinin sadece belirli uygulamalarla sınırlı olmadığını gösterdi. Kullanıcıların farklı platformlarda karşılaştığı hata mesajlarının benzerlik taşıması, problemin tek bir kaynaktan yayılmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ?

Kesintilerin yaygınlaşması üzerine yapılan teknik incelemeler, sorunun Cloudflare kaynaklı olabileceğini ortaya koydu. Çok sayıda platformdan gelen hata mesajlarında Cloudflare servislerine işaret eden bildirimler yer aldı. Kullanıcıların erişmeye çalıştıkları sitelerde Cloudflare kaynaklı hata ekranlarıyla karşılaşmaları, dünya genelinde yaşanan kesintilerin aynı merkezden çıkmış olabileceğini gündeme taşıdı. Cloudflare’in hizmet verdiği birçok platformun aynı anda etkilenmesi dikkat çekti.

Cloudflare, resmi açıklamasında birden fazla müşteriyi etkileyen bir sorun üzerinde çalışıldığını bildirdi. Şirket, küresel ağlarında yaşanan teknik aksaklığın incelendiğini, daha fazla detayın elde edildikçe paylaşılacağını duyurdu. Ayrıca portal sağlayıcısında yaşanan teknik sorun nedeniyle kullanıcı taleplerine dönüşlerde de aksaklıkların yaşanabileceği belirtildi. Cloudflare’in açıklamasında müşteri destek taleplerinin canlı sohbet veya acil telefon hattı üzerinden hala iletilebildiği ifade edildi.

CLOUDFLARE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Cloudflare, internet sitelerinin hızlı ve güvenli şekilde çalışmasına yardımcı olan küresel bir içerik dağıtım ağı ve güvenlik hizmeti sağlayıcısıdır. Dünya genelinde pek çok web sitesi, trafiği dengelemek, saldırıları engellemek ve yoğun kullanım dönemlerinde kesintileri azaltmak için Cloudflare altyapısından yararlanır. Bu nedenle Cloudflare sisteminde meydana gelen bir aksaklık aynı anda çok sayıda sitenin erişilebilirliğini etkileyebilir.

Şirket ayrıca siteleri siber saldırılara karşı koruma, veri trafiğini optimize etme ve yoğunluk dönemlerinde sayfaların yüklenmesini kolaylaştırma gibi hizmetler sunar. Cloudflare tarafında oluşabilecek teknik bir problem, bu sistemleri kullanan platformların büyük bölümünde bağlantı sorunları yaşanmasına neden olabilir. 18 Kasım’da yaşanan küresel kesintiler sırasında da Cloudflare kaynaklı hata mesajlarının görüntülenmesi, sorunun bu altyapı sağlayıcısı ile ilişkili olduğunu ortaya koydu.

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Cloudflare tarafından yapılan ilk açıklamada, yaşanan teknik arıza üzerinde çalışıldığı ve sorunla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi. Şirket, sorunun kapsamını anlamak için üçüncü taraf sağlayıcılarla iş birliği yürütüldüğünü ve yeni gelişmeler oldukça duyuru yapılacağını ifade etti. Ancak internet kullanıcılarının beklediği asıl yanıt olan düzelme süresine dair net bir saat verilmedi.

Erişim sıkıntılarının Cloudflare kaynaklı olduğu düşünüldüğü için, sorun çözülene kadar kesintilerin belirli aralıklarla devam edebileceği öngörüldü. Türkiye’nin yanı sıra farklı kıtalarda yer alan ülkelerde de aynı problem yaşandığı için, iyileştirme sürecinin hem teknik kapsam hem de küresel ağ üzerindeki etkiler açısından zaman alabileceği bildirildi. Kullanıcıların karşılaştığı hata ekranlarının geçici olduğu ve gerekli müdahaleler tamamlandıkça platformlara erişimin kademeli olarak düzeleceği aktarıldı.

TWİTTER X, YOUTUBE, LOL ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye’de öğle saatlerinden itibaren Twitter (X) ve YouTube kullanıcıları platformlara giriş yaparken bağlantı hatalarıyla karşılaştı. Sayfaların yüklenmemesi, içeriklerin görüntülenememesi ve giriş sorunları kullanıcı şikâyetlerinde büyük artışa neden oldu. Downdetector verilerinde bu iki platform için yapılan bildirimlerde keskin bir yükseliş olduğu görüldü. Sosyal medya erişimindeki problemler küresel çapta da rapor edildi.

Aynı zaman diliminde League of Legends oyuncuları da oyuna giriş yapmaya çalışırken sunucu kaynaklı bir hata mesajı aldıklarını bildirdi. LoL’de meydana gelen erişim sorununun da dünya genelindeki Cloudflare arızasıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi. Birçok oyunun ve platformun aynı anda etkilenmesi, yaşanan teknik aksaklığın küresel ölçekte bir altyapı sağlayıcısından kaynaklandığını gösterdi.