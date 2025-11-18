Menü Kapat
TGRT Haber
19°
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım son grup maçına çıkıyor

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası yolunda son grup maçında bugün İspanya karşısında çıkacak. Ay-Yıldızlılar gruptan 1. olarak çıkarsa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak. Vatandaşlar tarafından Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorularının cevabı merak ediliyor. A Milli Takım'ın İspanya maçı saat 22.45'te başlayacak.

Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım son grup maçına çıkıyor
18.11.2025
18:00
18.11.2025
18:00

E Grubu karşılaşmaları kapsamında A Milli Takımımız bugün (18 Kasım 2025 Salı) deplasmanına çıkacak.

Sevilla'da oynanacak olan karşılaşmanın ardından 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları sona erecek. Karşılaşmaya saatler kala Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusu gündeme geldi.

Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım son grup maçına çıkıyor

TÜRKİYE İSPANYA'YI YENERSE NE OLUR?

'ın gruptan birinci olarak çıkıp, 2026 Dünya Kupası bileti kazanması için İspanya'yı 7 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Aksi durumda A Milli Takım grubu 2. olarak tamamlayarak etabından devam edecek.

Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım son grup maçına çıkıyor

TÜRKİYE İSPANYA'YA YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

A Milli Takım, İspanya karşısında beraberlik veya mağlubiyet alırsa play-off oynamaya hak kazanacak. Play-off etabına ise 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Gruplarını 2. sırada tamamlayan 12 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım mücadele edecek.

Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım son grup maçına çıkıyor

A Milli Takım play-off etabında ise tek maç eleme usulüne göre iki maç oynayacak. İki karşılaşmadan da A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçları 26-28 MArt 2026, ikinci maçları ise 29-31 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

