Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? A Milli Takım son grup maçına çıkıyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında A Milli Takımımız bugün (18 Kasım 2025 Salı) İspanya deplasmanına çıkacak.

Sevilla'da oynanacak olan karşılaşmanın ardından 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçları sona erecek. Karşılaşmaya saatler kala Türkiye İspanya'yı yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur sorusu gündeme geldi.

TÜRKİYE İSPANYA'YI YENERSE NE OLUR?

A Milli Takım'ın gruptan birinci olarak çıkıp, 2026 Dünya Kupası bileti kazanması için İspanya'yı 7 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Aksi durumda A Milli Takım grubu 2. olarak tamamlayarak play-off etabından devam edecek.

TÜRKİYE İSPANYA'YA YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA NE OLUR?

A Milli Takım, İspanya karşısında beraberlik veya mağlubiyet alırsa play-off oynamaya hak kazanacak. Play-off etabına ise 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Gruplarını 2. sırada tamamlayan 12 takım ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelen 4 takım mücadele edecek.

A Milli Takım play-off etabında ise tek maç eleme usulüne göre iki maç oynayacak. İki karşılaşmadan da A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa 2026 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçları 26-28 MArt 2026, ikinci maçları ise 29-31 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.