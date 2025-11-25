Menü Kapat
15°
En düşük emeli maaşı için 3 ihtimal! 20 bin TL olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Kasım 25, 2025 11:06
1
En düşük emeli maaşı için 3 ihtimal! 20 bin TL olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Milyonlarca emekli yeni emekli maaş zammına odaklanmışken en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çıkacağı da vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yıl sonu enflasyonu belli olduğunda enflasyon farkına göre zam alacak emekliler hesap yapmaya devam ederken uzmanlardan da yeni tahminler gelmeye devam ediyor! İşte masadaki son tahminin detayları...

 

2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

A Para yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

Taban maaştan kastımız şu; bir süredir bir uygulama var emekli maaşları ile ilgili, en düşük emekli maaşı belirleniyor ve bunun altında da emekli maaşı ödenmiyor. Yani sizin hesaplanan emekli maaşınız kaç lira olursa olsun bu rakama tamamlanıyor. 

 

3

4 MİLYON KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR 

Bu özellikle pandemi döneminde çok da faydalı olmuştu. Düşük emekli maaşı alan emekliler ki bu sayıları 4 milyona yakın. Onlar için bir hazine desteği, bir seyyanen destek olarak uygulandı. Daha sonra da bu uygulama devam etti. Hala da devam ediyor. Her zam döneminde diyelim yani Ocak ve Temmuz'da bu rakam yeniden belirleniyor. 

4

Kimi zaman bu rakamı direkt rakam olarak belirledi hükümet, kimi zaman da emeklilere yapılan artış oranını da arttırarak belirledi. Son birkaç artıştır emeklilere yapılan artış oranında arttırılıyor bu rakam. Son olarak da işte geçtiğimiz Temmuz ayında arttırıldı ve 16 bin 881 TL olarak uygulanıyor. Sizin maaşınız kaç lira olursa olsun hani bunun altında kalan maaşlar için söylüyorum size 16 bin 881 lira ödeniyor.

5

MASADA 3 İHTİMAL VAR

Şimdi bu ne olur yeni dönemde diye bakarsak üç ihtimalimiz vardı. Nereden çıkarttık bu üç ihtimali de? İşte Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama. Yüzde 31 ile 33 arasında bir aralık bırakmıştı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininde. Dolayısıyla yüzde 31 olursa, yüzde 32 olursa ve yüzde 33 olursa diye biz üç ihtimalli bir hesaplama da yaptık bu taban maaşla ilgili.

6

20 BİN TL SEVİYESİ 

Yıl sonunda enflasyon yüzde 31 olursa taban maaş 18 bin 954 TL'ye çıkıyor. Burada işte yüzde 12 civarında bir artış yapılıyor. Enflasyon yüzde 32 olursa 19 bin 100 TL'ye çıkıyor. Burada da yine yüzde 13'e yakın bir artış yapılıyor ve 19 bin 100 TL oluyor.

7

Yüzde 33 olursa 19 bin 243 TL'ye çıkıyor. Burada da hani yüzde 33 arttırılmıyor. 6 aylık enflasyon kadar arttırıldığı için yıl sonunda enflasyon yüzde 33 olursa işte 6 aylık enflasyon da 13.99 çıkıyor. Dolayısıyla o kadar arttırdığınız zaman 19 bin 243 TL'ye çıkmış oluyor.

8

Yani aslında baktığımız zaman ki benim beklentim de bu civarda; yıl sonunda en düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yaklaşmış olacak. Dolayısıyla bunun altında kalan bütün maaşlar bu rakama tamamlanacak"

