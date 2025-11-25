En düşük emeli maaşı için 3 ihtimal! 20 bin TL olacak mı? Canlı yayında açıkladı

MASADA 3 İHTİMAL VAR

Şimdi bu ne olur yeni dönemde diye bakarsak üç ihtimalimiz vardı. Nereden çıkarttık bu üç ihtimali de? İşte Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama. Yüzde 31 ile 33 arasında bir aralık bırakmıştı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahmininde. Dolayısıyla yüzde 31 olursa, yüzde 32 olursa ve yüzde 33 olursa diye biz üç ihtimalli bir hesaplama da yaptık bu taban maaşla ilgili.