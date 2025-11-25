Galatasaray Union SG maçı nerede oynanacak, hangi statta?

Kategoriler
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşamın maç programına göre Galatasaray'ın maçı bulunuyor. Nefes kesen maç hangi statta oynanacak belli oldu.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.
Bu akşam 20.45'te başlayacak olan müsabaka RAMS Park'ta oynanacak. Heyecanla beklenen maç için bekleyiş sürüyor.
Şampiyonlar Lig'inde bugünün maçları:
20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz)
20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika)
23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya)
23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya)
23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere)