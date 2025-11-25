Limanda feci ölüm! 55 yaşındaki işçi metrelerce yükseklikten gemi ambarına düştü

İzmir’de TCDD Alsancak Limanı’nda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda; görev yaptığı sırada görüş açısının kısıtlı olduğu bir bölgede ilerleyen 55 yaşındaki Reşat Doğan, dengesini sağlamak amacıyla gemi korkuluğuna tutundu.

Korkuluğun kırılması üzerine Doğan metrelerce yükseklikten gemi ambarına düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BOYNU KIRILDI

Yapılan incelemelerde Doğan’ın olay anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. Boyun üstü düştüğü belirlenen Reşat Doğan’ın boynunun kırılması sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Reşat Doğan’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.