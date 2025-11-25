Okulda profiterol yiyen 8 öğrenci fenalaştı! Kantinde tarihi geçmiş ürünler bulundu

Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, okul kantininde satılan profiterolleri yiyen öğrenciler aniden rahatsızlanmaya başladı. Mide bulantısı, kusma şikayeti, baş dönmesi şikayetleri olan öğrenciler okula gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ

Hastanelerde tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından büyük endişe yaşayan veliler okula ve hastanelere akın etti. 8 öğrencinin ailesi, polis merkezine gidip şikâyetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SON KULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ ÜRÜNLER

Kantinde yapılan incelemelerde başka ürünlerinde son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti.