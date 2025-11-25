Kırıkkale'de kardeş cinayeti: Ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde kardeşler arasında çıkan kavga cinayete dönüştü.

Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde Y. Sağlam (26) ile ağabeyi Ali Sağlam (47) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

AĞABEYİNİ GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Y. Sağlam, ağabeyini göğüs ve bilek bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ali Sağlam, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Ancak Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetin şüphelisi kardeşi ise polis ekipleri tarafından olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Ali Sağlam'ın Ankara Hasanoğlan SGK İlçe Müdürlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.