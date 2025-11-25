Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Donald Trump yapay zekaya dair kritik kararnameyi imzaladı

ABD, Genesis Mission ile ulusal laboratuvarlarını, en güçlü bilgisayarlarını ve en parlak beyinlerini birleştirerek yapay zeka alanında küresel hakimiyet kurmayı amaçlıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.11.2025
saat ikonu 10:36
|
GÜNCELLEME:
25.11.2025
saat ikonu 10:36

Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni başkanlık kararnamesiyle hayata geçirilen "Genesis Mission", Amerika Birleşik Devletleri'nin yapay zeka alanındaki rekabet gücünü artırmayı hedefleyen federal girişimlerden biri olarak duyuruldu.

Beyaz Saray'ın söz konusu başkanlık kararnamesine dair açıklamasında, Genesis Mission'ın ABD Enerji Bakanına, ulusal laboratuvarların kapasitesini kullanarak "ülkenin en parlak beyinlerini, en güçlü bilgisayarlarını ve geniş bilimsel veri kaynaklarını" ortak bir ekosisteminde bir araya getirme görevi verdiği aktarıldı.

Donald Trump yapay zekaya dair kritik kararnameyi imzaladı

KAPALI DEVRE YAPAY ZEKA DENEY PLATFORMU OLUŞTURULUYOR

Kararnamede Enerji Bakanlığına kapalı devre bir deney platformu oluşturması talimatı verildiği kaydedilen açıklamada, Genesis Mission'ın desteklenmesi için akademi ve özel sektörle işbirliği yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, girişimin öncelikli odak alanları arasında, biyoteknoloji, kritik malzemeler, nükleer fisyon ve füzyon enerjisi, uzay araştırmaları, kuantum bilgi bilimi ile yarı iletkenler ve mikroelektronik gibi konuların yer aldığı bildirildi.

Trump yönetiminin Genesis Mission ile gelecek 10 yılda federal araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin verimliliği ile etkisini artırmayı hedeflediği kaydedilen açıklamada, yapay zekanın bilimsel bir araç olarak kullanılmasının, araştırma süreçlerinde devrim yaratacağı ifade edildi.

Açıklamada, Genesis Mission'ın ABD'nin yapay zeka yarışında öne geçmesi ve bu konumunu koruması için bir platform oluşturacağı belirtildi.

Trump'ın insanlığın refahı, ekonomik rekabet gücü ve ulusal güvenlik açısından "ABD'nin yapay zeka alanındaki küresel hakimiyetine" öncelik vermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda ocak ayından bu yana yapılan çalışmalardan da bahsedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
3 gün boyunca hiç durmadan yürüyen insansı robot, maratonculara taş çıkarttı
3I/ATLAS kuyruk yıldızının yeni görüntüleri yayınlandı
ETİKETLER
#abd
#yapay zeka
#araştırma
#Genesis Mission
#Geliştirme
#Federasyon
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.