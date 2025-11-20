3I/ATLAS kuyruk yıldızının yeni görüntüleri yayınlandı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1 Temmuz 2025'te keşfedilen ve yıldızlar arası uzaydan Güneş Sistemi'ne giren nadir gök cisimlerinden biri olarak bilinen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına ait yeni görüntüleri paylaştı.

NASA'dan yapılan açıklamada, görüntülerin kuruma ait 12 farklı teleskop ve uzay aracı tarafından elde edildiği belirtilerek, "Bu kuyruklu yıldız güneş sistemimizden geçmeye devam ettikçe, diğer NASA birimleri de daha fazla görüntü yakalama fırsatına sahip olacak" ifadelerine yer verildi.

MARS'TAKİ GÖZLEM ARAÇLARI FOTOĞRAFI ÇEKTİ

3I/ATLAS kuyruklu yıldızının en yakın görüntülerinin NASA'nın Mars'taki gözlem araçları tarafından çekildiği aktarılarak, "3I/ATLAS, bu sonbaharın başlarında Mars'ın 30 milyon kilometre yakınından geçti ve 3 NASA uzay aracı tarafından gözlemlendi" denildi.

Bu gözlemler sayesinde bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yapısını anlamalarına yardımcı olacak morötesi görüntüler elde ettiği aktarıldı.

3I/ATLAS kuyruklu yıldızının NASA’nın Güneş’e çok yakın bölgeleri gözlemleme kabiliyetine sahip misyonları tarafından da görüntülendiği vurgulanan açıklamada, "Binlerce kuyruklu yıldız keşfedip incelemiş olmasına rağmen, NASA’nın Güneş fiziği misyonları başka bir yıldız sisteminden gelen bir cismi ilk kez bu kadar net biçimde gözlemlemiş oldu" ifadelerine yer verildi.

NASA’nın Güneş Sistemi boyunca uzanan asteroitleri incelemek üzere yörüngede bulunan uzay araçlarının da 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının görüntülerini elde ettiği belirtilerek, "Bu veriler, bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yörüngesini daha hassas biçimde belirlemesine yardımcı olacak" denildi.