19°
 Ömer Faruk Dogan

3I/ATLAS kuyruk yıldızının yeni görüntüleri yayınlandı

NASA, yıldızlar arası kökenli 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının 12 farklı gözlem aracıyla çekilen yeni görüntülerini paylaştı. Ajans, kuyruklu yıldız güneş sistemimizden geçmeye devam ettikçe, diğer NASA birimlerinin de daha fazla görüntü yakalama fırsatına sahip olacağını belirtti.

3I/ATLAS kuyruk yıldızının yeni görüntüleri yayınlandı
IHA
20.11.2025
20.11.2025
20.11.2025 11:13

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 1 Temmuz 2025'te keşfedilen ve yıldızlar arası uzaydan Güneş Sistemi'ne giren nadir gök cisimlerinden biri olarak bilinen 3I/ATLAS kuyruklu yıldızına ait yeni görüntüleri paylaştı.

'dan yapılan açıklamada, görüntülerin kuruma ait 12 farklı teleskop ve uzay aracı tarafından elde edildiği belirtilerek, "Bu kuyruklu yıldız güneş sistemimizden geçmeye devam ettikçe, diğer NASA birimleri de daha fazla görüntü yakalama fırsatına sahip olacak" ifadelerine yer verildi.

3I/ATLAS kuyruk yıldızının yeni görüntüleri yayınlandı

MARS'TAKİ GÖZLEM ARAÇLARI FOTOĞRAFI ÇEKTİ

3I/ATLAS kuyruklu yıldızının en yakın görüntülerinin NASA'nın Mars'taki gözlem araçları tarafından çekildiği aktarılarak, "3I/ATLAS, bu sonbaharın başlarında Mars'ın 30 milyon kilometre yakınından geçti ve 3 NASA uzay aracı tarafından gözlemlendi" denildi.

3I/ATLAS kuyruk yıldızının yeni görüntüleri yayınlandı

Bu gözlemler sayesinde bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yapısını anlamalarına yardımcı olacak morötesi görüntüler elde ettiği aktarıldı.

3I/ATLAS kuyruk yıldızının yeni görüntüleri yayınlandı

3I/ATLAS kuyruklu yıldızının NASA’nın Güneş’e çok yakın bölgeleri gözlemleme kabiliyetine sahip misyonları tarafından da görüntülendiği vurgulanan açıklamada, "Binlerce kuyruklu yıldız keşfedip incelemiş olmasına rağmen, NASA’nın Güneş fiziği misyonları başka bir yıldız sisteminden gelen bir cismi ilk kez bu kadar net biçimde gözlemlemiş oldu" ifadelerine yer verildi.

3I/ATLAS kuyruk yıldızının yeni görüntüleri yayınlandı

NASA’nın Güneş Sistemi boyunca uzanan asteroitleri incelemek üzere yörüngede bulunan uzay araçlarının da 3I/ATLAS kuyruklu yıldızının görüntülerini elde ettiği belirtilerek, "Bu veriler, bilim insanlarının kuyruklu yıldızın yörüngesini daha hassas biçimde belirlemesine yardımcı olacak" denildi.

