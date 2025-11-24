Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

3 gün boyunca hiç durmadan yürüyen insansı robot, maratonculara taş çıkarttı

Çinli robot AgiBot A2, üç gün boyunca durmaksızın yürüyerek 106,2 kilometrelik rekor mesafeyi tamamladı ve Guinness Rekorlar Kitabı’na “insansı robotların en uzun yürüyüşü” olarak adını yazdırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.11.2025
saat ikonu 17:39
|
GÜNCELLEME:
24.11.2025
saat ikonu 17:39

Halk Cumhuriyeti'nde bir şirket tamı tamına 106,2 kilometre boyunca kesintisiz bir şekilde yol kateden bir insansı robot geliştirdi. Söz konusu değerin, "insansı makine yürüyüş rekoru" olduğu belirtildi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Şanghay merkezli robotik firması AgiBot tarafından geliştirilen "AgiBot A2" model , 10 Kasım'da Ciangsu eyaletinin Sucou şehrinden başladığı yolculuğu 13 Kasım'da tamamladı.

İNSANSI BİR MAKİNENİN YÜRÜDÜĞÜ EN UZUN MESAFE

Robotun 106,2 kilometrelik kesintisiz yürüyüşü, "insansı bir makinenin yürüdüğü en uzun mesafe" olarak 'na girdi.

Guinness'ten yapılan açıklamada, robotun yürüyüş sırasında farklı yüzeyleri katettiği ve trafik kurallarına ve düzenlemelerine uyduğu belirtildi.

Çin, insansı robotları, ile birlikte geleceği şekillendirecek en önemli teknolojilerden biri olarak görüyor.

Bu yıl mayıs ayında başkent Pekin'de dünyada ilk kez robotlar ve insanların yan yana yarıştığı bir yarı maraton düzenlenmişti.

İnsansı robotların çeşitli spor, performans ve uygulama alanlarında yarıştığı, dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya Oyunları da ağustosta Pekin'de yapılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AMD ekran kartlarına zam geliyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak
18 ışık yılı ötedeki cüce yıldızın çevresinde 'Süper' bir şey keşfedildi
ETİKETLER
#Teknoloji
#çin
#yapay zeka
#robot
#insansı robot
#Guinness Rekorlar Kitabı
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.