12°
 Ömer Faruk Dogan

18 ışık yılı ötedeki cüce yıldızın çevresinde 'Süper' bir şey keşfedildi

Sadece 18 ışık yılı uzaklıkta, yaşanabilir bölgede yer alan yeni bir Süper-Dünya keşfedildi: "GJ 251 c", yüzeyinde sıvı su barındırabilecek sıcaklığı ve kayalık yapısıyla dikkat çekiyor.

24.11.2025
24.11.2025
Amerikalı astronomlar, sadece 18 ışık yılı mesafedeki bir cüce yıldızın yörüngesinde, yaşam koşullarına uygun bölgede yer alan yeni bir Süper-Dünya ötegezegeni buldu.

Science Daily sitesinde yer alan habere göre, California Üniversitesinden astronomlar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir M cüce yıldızının yaşanabilir bölgesinde yeni bir Süper-Dünya buldu.

18 ışık yılı ötedeki cüce yıldızın çevresinde 'Süper' bir şey keşfedildi

GEZEGENİN ADI: GJ 251 C

Ötegezegenleri tanımlamaya yardımcı olan iki hassas araç ile elde edilen veriler kullanılarak tespit edilen gezegene "GJ 251 c" adı verildi.

Çalışmada, yüksek hassasiyetli gözlem aletlerinin, ötegezegenin M cüce yıldızına hafifçe çekildiğini tespit ettiği ve gezegenin Dünya'ya benzer şekilde kayalık yapıda olabileceği aktarıldı. Ayrıca, gezegenin yüzeyinin sıvı su bulunmasına uygun sıcaklıkta olabileceği ve bunun, yaşam için temel koşullardan biri olduğu belirtildi.

18 ışık yılı ötedeki cüce yıldızın çevresinde 'Süper' bir şey keşfedildi

GJ 251 c isimli gezegenin, Dünya'dan birkaç kat daha büyük olduğu ve Samanyolu Galaksisi'nin nispeten yakın bir bölümünde yer aldığı vurgulandı.

Çalışmanın araştırmacılarından Paul Robertson, "Şu ana kadar o kadar çok keşfettik ki yeni bir tane keşfetmek artık o kadar da büyük bir olay değil. Ancak bunu özellikle değerli kılan şey, ana yıldızının sadece 18 ışık yılı uzaklıkta, yani kozmik ölçekte neredeyse kapı komşusu olması." ifadesini kullandı.

Çalışmanın bulguları, "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

