AMD ekran kartlarına zam geliyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak

Açıkçası bir süredir hem Nvidia hem de AMD için böyle bir adımın kapıda olduğu konuşuluyordu. Zira günümüzde tüketici sınıfı ekran kartlarının neredeyse tamamı GDDR tabanlı belleklerle çalışıyor. Nvidia GDDR7’ye geçerken, AMD ve Intel maliyet avantajı sunan GDDR6 çözümlerini kullanmayı tercih ediyor.