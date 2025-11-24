AMD ekran kartlarına zam geliyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AMD, ekran kartı fiyatlarında en az yüzde 10’luk bir artışa gidileceğini iş ortaklarına resmen iletti. Bu kararın arkasında ise yapay zekâ talebiyle birlikte hızla yükselen DRAM maliyetleri var. ASUS, Gigabyte ve PowerColor gibi sektörün büyük oyuncularının da bu gelişmeden haberdar edildiği belirtiliyor.
Açıkçası bir süredir hem Nvidia hem de AMD için böyle bir adımın kapıda olduğu konuşuluyordu. Zira günümüzde tüketici sınıfı ekran kartlarının neredeyse tamamı GDDR tabanlı belleklerle çalışıyor. Nvidia GDDR7’ye geçerken, AMD ve Intel maliyet avantajı sunan GDDR6 çözümlerini kullanmayı tercih ediyor.
Ancak işte tam da bu noktada sıkıntı başlıyor. DRAM arzındaki daralma, özellikle yapay zekâ donanımlarına yönelik çılgın talep yüzünden iyice keskinleşmiş durumda. Bellek üreticilerinin yeni hatlar açmak yerine üretimi kısmaya yönelmesi de fiyatları katlayarak artırıyor.
DRAM FİYATLARI BİR YILDA YÜZDE 172 ARTTI
Sektöre yansıyan raporlara göre DRAM fiyatları son bir yılda yüzde 172 gibi inanılması güç bir artış gösterdi. Böyle olunca, GPU’dan akıllı telefonlara, PC’lerden oyun konsollarına kadar uzanan geniş bir ekosistemde maliyet baskısı zirveye çıkmış durumda.